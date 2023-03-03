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SON DAKİKA | TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı! Son 12 ayın en düşük seviyesinde...

03.03.2023 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: TÜİK, Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 55,18 olurken, aylık enflasyon ise yüzde 3,15 oldu. Enflasyon, şubatta yıllık bazda yüzde 55,18 ile son 12 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. İşte Şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin tüm detaylar...

SON DAKİKA | TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı! Son 12 ayın en düşük seviyesinde...

Son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) değişim Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 3,15, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,00, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,18 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 71,83 olarak gerçekleşti.

EN AZ ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABIDA, EN ÇOK ARTIŞ LOKANTA VE OTELLERDE

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 21,69 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 74,34 ile lokanta ve oteller oldu.

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Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -1,76 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 7,36 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’deki değişim, 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,62, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,87, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,16 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 64,10 olarak gerçekleşti.

05

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) YILLIK YÜZDE 76,61, AYLIK YÜZDE 1,56 ARTTI

Yİ-ÜFE 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,56, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,78, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,61 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 120,72 artış gösterdi.

01

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 65,68 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 93,92, imalatta yüzde 65,68, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 152,11 ve su temininde yüzde 103,60 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 57,05, dayanıklı tüketim malında yüzde 60,34, dayanıksız tüketim malında yüzde 92,95, enerjide yüzde 129,50 ve sermaye malında yüzde 58,04 artış olarak gerçekleşti.

02

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 2,63 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,39 artış, imalatta yüzde 2,63 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 6,78 azalış ve su temininde yüzde 0,90 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 2,76 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 1,89 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,14 artış, enerjide yüzde 4,47 azalış ve sermaye malında yüzde 3,38 artış olarak gerçekleşti.

03

YILLIK Yİ-ÜFE’YE GÖRE 20 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 9 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık en düşük artış; yüzde 29,40 ile ana metaller, yüzde 40,03 ile kağıt ve kağıt ürünleri, yüzde 43,08 ile metal cevherleri alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 152,11, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 144,73, içecekler yüzde 133,17 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

04

AYLIK Yİ-ÜFE’YE GÖRE 11 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 18 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Aylık en yüksek azalış; yüzde 6,78 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme, yüzde 1,46 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 0,69 ile metal cevherleri alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrikli teçhizat yüzde 6,89, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 4,98, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 4,69 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

İHA

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Enflasyon son dakika tüik

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