FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika | TÜRK-İş Başkanı Atalay'dan toplu iş sözleşmesi açıklaması! Masadaki 2 rakamı duyurup seçim tarihini işaret etti

Son dakika | TÜRK-İş Başkanı Atalay'dan toplu iş sözleşmesi açıklaması! Masadaki 2 rakamı duyurup seçim tarihini işaret etti

28.04.2023 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 700 bin kamu işçisini ilgilendiren 2023 Toplu İş Sözleşmeleriyle ilgili TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Teklif ettikleri rakamı duyuran Atalay, "Arzu etmediğimiz bir rakam olursa biz bu işin içinde olamayız" diyerek seçim tarihini işaret etti.

Son dakika | TÜRK-İş Başkanı Atalay'dan toplu iş sözleşmesi açıklaması! Masadaki 2 rakamı duyurup seçim tarihini işaret etti

Son dakika haberi: 700 bin kamu işçisini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile ilgili masadaki rakamlar belli oldu. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, sendikanın ve Bakanlığın teklif ettiği rakamları açıkladı. Atalay ayrıca sözleşmenin seçimden önce imzalanması istediklerini belirtti.

İŞTE KAMUDA ZAM PAZARLIĞINDA MASADAKİ RAKAMLAR

Atalay'ın açıklaması şöyle:

"Biz 15 bin TL teklif ettik, onlar 12 bin TL. Seçimden önce bitirmek istiyoruz ama istediğimiz şekilde bitsin istiyoruz. Arzu etmediğimiz bir rakam olursa biz bu işin içinde olamayız."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Araç muayenesinde yeni dönem, artık...Araç muayenesinde yeni dönem, artık...
İnternette video izleyerek öğrendi! Köyden tüm Türkiye'ye satıyor...İnternette video izleyerek öğrendi! Köyden tüm Türkiye'ye satıyor...
Zincir marketlerin 2,7 milyarlık ceza itirazına retZincir marketlerin 2,7 milyarlık ceza itirazına ret
Anahtar Kelimeler:
Ergün Atalay

En Çok Okunan Haberler

Kriz giderek büyüyor! Çalışacak kimseyi bulamıyorlar: Talep 100 bini aştı

Kriz giderek büyüyor! Çalışacak kimseyi bulamıyorlar: Talep 100 bini aştı

Panik satışları başladı, ilan sayıları arttı

Panik satışları başladı, ilan sayıları arttı

Bu kaos yıllarca unutulmaz! Real Madrid - Partizan maçında herkes birbirine girdi, salon karıştı!

Bu kaos yıllarca unutulmaz! Real Madrid - Partizan maçında herkes birbirine girdi, salon karıştı!

İzmir'deki büyük yangın 7 saatin ardından kontrol altına alındı! Facianın sebebi...

İzmir'deki büyük yangın 7 saatin ardından kontrol altına alındı! Facianın sebebi...

Seçimden önce asgari ücrete zam gelir mi? Bakan Bilgin yanıtladı

Seçimden önce asgari ücrete zam gelir mi? Bakan Bilgin yanıtladı

Akaryakıt fiyatları değişiyor! Gece yarısından itibaren...

Akaryakıt fiyatları değişiyor! Gece yarısından itibaren...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yakayı fena ele verdi! Elindeki kağıtta yazanlar ülkeyi karıştırdı

Yakayı fena ele verdi! Elindeki kağıtta yazanlar ülkeyi karıştırdı

Müşteriler şaşkınlıkla izledi! 6 farklı garsonla özel sunum...

Müşteriler şaşkınlıkla izledi! 6 farklı garsonla özel sunum...

Spor ayakkabı, çanta, eşofman takımı... Çabasız şıklık sunan Puma spor giyimde %65'e varan indirim!

Spor ayakkabı, çanta, eşofman takımı... Çabasız şıklık sunan Puma spor giyimde %65'e varan indirim!

Yapışık ikizlerden cinsellik itirafı! “Ortak bir vajinayı kullanıyoruz...”

Yapışık ikizlerden cinsellik itirafı! “Ortak bir vajinayı kullanıyoruz...”

Cinsel organının bir kısmını kesip alışveriş merkezinde sattı

Cinsel organının bir kısmını kesip alışveriş merkezinde sattı

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.