Son dakika | TÜRK-İş Başkanı Atalay'dan toplu iş sözleşmesi açıklaması! Masadaki 2 rakamı duyurup seçim tarihini işaret etti

Son dakika haberi: 700 bin kamu işçisini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile ilgili masadaki rakamlar belli oldu. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, sendikanın ve Bakanlığın teklif ettiği rakamları açıkladı. Atalay ayrıca sözleşmenin seçimden önce imzalanması istediklerini belirtti.

İŞTE KAMUDA ZAM PAZARLIĞINDA MASADAKİ RAKAMLAR

Atalay'ın açıklaması şöyle:

"Biz 15 bin TL teklif ettik, onlar 12 bin TL. Seçimden önce bitirmek istiyoruz ama istediğimiz şekilde bitsin istiyoruz. Arzu etmediğimiz bir rakam olursa biz bu işin içinde olamayız."

