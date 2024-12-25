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SON DAKİKA | TÜRK-İŞ'ten asgari ücret zammı sonrası tarihi karar! Ergün Atalay duyurdu: "Artık biz yokuz! Çağırmayın"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
25.12.2024 14:48
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Son dakika haberi: Asgari ücrete yapılan yüzde 30 zam sonrası gözlerin çevrildiği TÜRK-İŞ'ten yeni bir açıklama geldi. Kameraların karşısına geçen TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay "Rakamdan, bilgimiz yoktu. Onun için olmamızın da bir anlamı yoktu. Bu açıklanan ücret 6 aylık da olsa yıllık da olsa kabul edilemez." diye konuştu. Atalay, TÜRK-İŞ olarak bir daha komisyon toplantılarına katılmayacaklarını duyurdu: "Bizi çağırmasınlar! Biz yokuz artık."

SON DAKİKA | TÜRK-İŞ'ten asgari ücret zammı sonrası tarihi karar! Ergün Atalay duyurdu: "Artık biz yokuz! Çağırmayın"

SON DAKİKA | Asgari ücret zammı belli oldu. 2025 yılı asgari ücret fiyatı 22 bin 104 TL olarak belirlendi. Yapılan yüzde 30 zam sonrası gözlerin çevrildiği TÜRK-İŞ'ten yeni bir açıklama geldi.

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Kameraların karşısına geçen TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay şu ifadeleri kullandı:

  • 15 kişilik bir kurul bu komisyon geçmişte bu komisyonda Türk-İş’e bağlı sendikaların başkanları vardı. Son iki komisyondur da asgari ücretli işçiler komisyonda yer aldı.
    Asgari ücret son yıllarda geçim ücreti oldu. Ülkenin yarısı için asgari ücret geçim ücreti oldu. Bu masada o yüzden asgari ücretliler olsun istedik. Hiç müdahale etmedik ve bu arkadaşlarımız masada oldular. Onların taleplerini de size açıkladık. 29 bin 583 lira olarak talebimizi duyurduk.

"BİZE BİR RAKAM SUNMADILAR"

  • 3 toplantı oldu. 3'ünde de bize bir rakam getirmediler. Size şu rakamı uygun görüyoruz demediler. Biz ise insanca yaşanacak bir geçim ücreti olmalı dedik. Talebimiz hep buydu.

  • Bizim dışımızda en büyük işçi konfederasyonlarıyla DİSK'le HAK-İŞ'le toplantı yaptık. Vergi, staj, taşeron sorunları olduğunu söyledik. Her sektörde işçilere ihtiyaç var dedik. Bunlarla ilgili hiçbir gelişme olmadı. Biz bunla ilgili 81 ilde mitingler, iş durdurmalar, paneller yaptık. Finalini de Ankara'da 150 bin arkadaşımızın katıldığı bir miting düzenledik. Emekliye, asgari ücretliye söz verdik, konuştu.

"OLUMLU HİÇBİR ŞEY OLMADI"

  • 4 gözle TBMM'deki son bütçe görüşmelerini takip ettik. Bir gelişme, düzenleme olacak mı diye. Vergi düzenlemesine ihtiyaç var. 12 ay çalışıyoruz, 2 ayını vergiye veriyoruz. Bununla da ilgili olumlu hiçbir şey olmadı.

"TOPLANTI ÖNCESİ BENİ ARADI"

  • Son asgari ücret görüşmelerinde de bir rakam gelmedi. Mecbur kaldık, TÜRK-İŞ'in talebini ilettik. Dün akşam 18.30'da bize toplantı için haber verdiler. Bakan bey beni aradı. Biz bu toplantıya katılmama kararı aldık.

  • Son 30 yıldır 6 kere oy birliğiyle karar alınmış. 2 kere hükümetle karar almışız. 22 kere imza atmamışız. Rakamdan, bilgimiz yoktu. Onun için olmamızın da bir anlamı yoktu.

"AYIPTIR, GÜNAHTIR, YAZIKTIR"

  • Bu hep böyle oldu. 15 kişi katılıyoruz. Hükümet işverenle birlikte oluyor, istediği kararı çıkartıyor. Buna rağmen bize 'Niye gitmediniz?' diye tepkiler geliyor. Engin Bingöl diye bir tır şoförü beni arıyor. Duruşunuzdan dolayı sizi tebrik ediyorum dedi. Bu tır şoförü asgari ücretin nasıl yapıldığını biliyor da okumuş insanlar bilmiyor mu? Ayıptır, günahtır, yazıktır. En kolay şey sendikaları işçileri suçlamak. Biz komisyonda yetkimizin olmadığını, sözümüzün geçmediğini hep anlattık.,,

"AÇIKLANAN ASGARİ ÜCRET KABUL EDİLEMEZ"

  • Bu açıklanan ücret 6 aylık da olsa yıllık da olsa kabul edilemez. Devlet harçları yüzde 44, asgari ücrete yapılan zam yüzde 30. Kabul edilemez. Onun için biz zordayız, geçinemiyoruz.

"BİR DAHA BİZİ ÇAĞIRMASINLAR! BİZ YOKUZ ARTIK"

  • Bu komisyon adil değil. Adil olmayan komisyonda malesef 50 yıldır durduk. Bir daha TÜRK-İŞ olarak asgari ücret komisyonuna katılmayacağız. Buradan duyuruyorum. Bir daha bizi çağırmasınlar, biz yokuz artık.
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asgari ücret Ergün Atalay Türk-İş Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu son dakika
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