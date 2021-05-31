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Son Dakika! Türk-İş ve Hak-İş'ten kamu işçisi için maaş talebi: Brüt 4 bin 800 TL!

31.05.2021 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay %20, diğer 6 aylar için enflasyon+%3 refah payı talep etti.

Son Dakika! Türk-İş ve Hak-İş'ten kamu işçisi için maaş talebi: Brüt 4 bin 800 TL!

Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, hastaneler, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santralleri başta olmak üzere kamudaki 700 binden fazla işçinin ücretlerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde süreç resmi olarak başladı.

BAKAN BİLGİN'E SUNULDU

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ve Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız, iki konfederasyon tarafından hazırlanan ortak talepleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sundu.

Tüm kamu işçilerinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4 bin 800 liraya yükseltilmesini isteyen konfederasyonlar, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etti.

Önceki seneler yaklaşık 200 bin kişiyi ilgilendiren görüşmeler, taşeron sisteminden kamuda kadroya geçen işçilerin de kapsama dahil olmasıyla bu yıl 700 binden fazla işçinin mali ve sosyal haklarını doğrudan etkilemesi bakımdan önem taşıyor.

Kaynak: AA

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
yaw he he, 4800 de yetmez, 7500 yapın
Gülünç sünüz brüt 4.800 neki işçi için yazık..yetkisiz sendikalar..
4.800 TL bürüt ücretin neti ne kadardır ki. Allah fakir fukaraya yardım etsin inşaAllah yoksa bu karnı doymuşlardan fakire hayır yok.

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