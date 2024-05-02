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SON DAKİKA | Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkileri durdurdu

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
02.05.2024 18:29
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Bloomberg'e konuşan iki Türk yetkiliye göre, Türkiye İsrail'e ihracatı ve İsrail'den tüm ithalatı durdurdu.

SON DAKİKA | Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkileri durdurdu

Ayrıntılar birazdan...

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İsrail Türkiye
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