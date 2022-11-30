Son dakika: Türkiye’nin üçüncü çeyrek büyüme rakamı belli oldu

Son dakika haberi: Türkiye ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. TÜİK, Türkiye’nin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 büyüdüğünü açıkladı.

Türkiye ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,5 ve ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüme kaydetmişti.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan 15 ekonomist, üçüncü çeyrekte Türkiye ekonomisinin yüzde 3,9 büyümesini bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin beklentileri, yüzde 3 ile yüzde 4,8 aralığında yer alıyor.

Ekonomistlerin 2022 yılı GSYH beklentilerinin ortalaması ise yüzde 5,2 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2022 yılı büyüme beklentileri, yüzde 4,5 ile yüzde 5,7 aralığında oldu.

Türkiye ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,5 ve ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüme kaydetmişti.

