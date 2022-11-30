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Son dakika: Türkiye’nin üçüncü çeyrek büyüme rakamı belli oldu

30.11.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Türkiye ekonomisine ilişkin en önemli sayılabilecek verilerden bir tanesi açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), üçüncü çeyrek için GSYH rakamlarını açıkladı. Ekonomistlerin yüzde 4 olarak tahmin ettiği üçüncü çeyrek büyümesi TÜİK tarafından yüzde 3,9. olarak duyuruldu. İşte büyüme rakamlarına ilişkin son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Türkiye’nin üçüncü çeyrek büyüme rakamı belli oldu

Son dakika haberi: Türkiye ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. TÜİK, Türkiye’nin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 büyüdüğünü açıkladı.

Türkiye ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,5 ve ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüme kaydetmişti.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan 15 ekonomist, üçüncü çeyrekte Türkiye ekonomisinin yüzde 3,9 büyümesini bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin beklentileri, yüzde 3 ile yüzde 4,8 aralığında yer alıyor.

Ekonomistlerin 2022 yılı GSYH beklentilerinin ortalaması ise yüzde 5,2 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2022 yılı büyüme beklentileri, yüzde 4,5 ile yüzde 5,7 aralığında oldu.

Türkiye ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,5 ve ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüme kaydetmişti.

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