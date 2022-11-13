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Son dakika... Twitter ve Youtube ne zaman açılacak düzelecek? Youtube ve Twitter erişim sorunu ne zaman biter?

13.11.2022 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırı sonrasında Türkiye genelinde Youtube ve Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar aynı şekilde Instagram ve Facebook gibi platformlara da giriş yapmakta zorlanıyor. Youtube erişim sorunu ne zaman düzelir? Türkiye'nin en çok kullanılan sosyal medya araçlarından Twitter'da da akşam saatlerinden beri erişim sorunu var.

Son dakika... Twitter ve Youtube ne zaman açılacak düzelecek? Youtube ve Twitter erişim sorunu ne zaman biter?

Youtube ve Twitter'daki erişim sorunu sonrası bant daraltma uygulaması yeniden gündem oldu! Twitter ve Youtube ne zaman düzelecek? İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı sonrası BTK açıklama yapmış ve bant daraltma uygulaması yapıldığını duyurmuştu. Youtube ve Twitter ne zaman düzelecek? İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: TWİTTER VE YOUTUBE ERİŞİM SORUNU NE ZAMAN DÜZELECEK?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Taksim'de meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan aykırı görüntülere ilişkin sosyal medya platformlarında bant daraltma uygulaması yapıldığını duyurdu.

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Edinilen bilgiye göre, Taksim’de meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan basın etiğine aykırı görüntüler ve terör içerikleri için ilgili birimlerin talebi üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), tarafından ülke geneli sosyal medya platformları için bant daraltma uygulaması yapıldı.

BANT DARALTMA UYGULAMASI NEDİR, SOSYAL MEDYADA BANT DARALTMA UYGULAMASI NE ANLAMA GELİYOR?

BTK'nın 'sosyal medyada bant daraltma uygulaması' açıklaması sonrası çok sayıda kişi "Bant daraltma uygulaması nedir, sosyal medyada bant daraltma uygulaması ne anlama geliyor?" şeklindeki soruların yanıtını arıyor. Vatandaşlar sosyal medyada bant daraltma uygulamasına dair bilgi almak için internet üzerinden sorularının yanıtını ararken, bant daraltma uygulaması nedir? Bant daraltma uygulamasının anlamı üzerine araştırmalar yapıyor. İşte detaylar...

Bant genişliği, bir iletim ortamının ya da haberleşme kanalının kapasitesini ifade etmek için kullanılırken, internet üzerinden edinilen bilgilere göre bant daraltma uygulaması, internet sitesine erişimin ağırlaştırılması anlamına geliyor. Siteye erişim engellenmiyor ancak veri akışı daraltılıyor. Bundan dolayı verilere erişim gecikmeli ve yavaş oluyor.

İnternette yavaşlama mı var? BTK'dan açıklama... İnternette yavaşlama mı var? BTK'dan açıklama...

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