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Son dakika: Ukrayna'nın yaptırım çağrısına ilk yanıt Almanya'dan geldi

22.02.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararının ardından Batı'dan yaptırımlar beklenirken Almanya'dan Kuzey Akım 2 açıklaması geldi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, hükümetin Kuzey Akım 2'nin tescillenmesi sürecini durdurduğunu duyurdu.

Son dakika: Ukrayna'nın yaptırım çağrısına ilk yanıt Almanya'dan geldi

Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Rusya'ya daha sert yaptırım çağrısı yaparak "Yaptırımlar Kuzey Akım 2 hattının tamamen kapatılmasını içermeli" şeklindeki sözleri sonrası ilk hamle Almanya'dan geldi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholzi hükümetin, Kuzey Akım 2'nin tescillenmesi sürecini durdurduğunu duyurdu.

RUSYA TAHVİLLERİNE İŞLEM YASAĞI MASADA

Öte yandan Avrupa Birliği (AB), Rusya devlet tahvillerine işlem yasağı getirilmesini görüşüyor. Konu hakkında bilgi AB'li bir diplomat tarafından verildi. Reuters'ın haberine göre başka bir AB diplomatı ise üye ülke temsilcilerinin Rusya'ya yaptırım uygulanması konusunda "hemfikir" olduklarını söyledi. Aynı diplomat, ayrıntıları belirlemek ve devlet başkanlarının yaptırımlara yaklaşımı hakkındaki hazırlıkları yapmak için AB ülke temsilcilerinin bugün tekrar bir araya geleceğini söyledi.

PUTİN'DEN AÇIK TEHDİT!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel piyasalara sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) dahil kesintisiz doğal gaz tedarikini sürdürme niyetinde olduklarını ifade etti.

Kremlin, Putin'in Doha'da başlayan Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) için hazırladığı açıklamayı yayımladı. Buna göre, açıklamasında, son dönemde küresel enerji piyasalarında çalkantılar yaşandığını ifade eden Putin, "Bu kilit endüstrinin hızlı bir şekilde toparlanması etkin bir uluslararası iş birliği olmadan mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, enerjide modernleşme sürecinin ise dengeli bir şekilde ilerlemesi gerektiğine işaret ederek, enerji dönüşümünün, bireysel oyuncuların çıkarlarını ilerletme aracına dönüşmemesinin, yaptırımlar veya başka kısıtlamalar kullanılmamasının dünya topluluğunun çıkarına olduğuna inandıklarını bildirdi.

Doğalgaza yönelik talebin son derece yüksek olduğunu belirten Putin, "Rusya ise LNG dahil olmak üzere bu ham maddenin dünya pazarlarına kesintisiz tedarikini sürdürmek, ilgili altyapıyı geliştirmek ve gaz sektöründeki yatırımları artırmak niyetindedir." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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