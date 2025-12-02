Son dakika | Ünlü illüzyonist Aref'e gözaltı! Borsa İstanbul soruşturmasında eski futbolcuların da adı karıştı

Son dakika haberi: Borsa İstanbul soruşturmasında İstanbul dahil 5 ilde kritik bir operasyon gerçekleşti. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarıyla, bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturulduğu tespit edildi.
Soruşturmada, şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçlarını işledikleri belirlendi.
Savcılığın gözaltı kararının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.
Ekol TV'de yer alan habere göre ise gözaltı kararı verilen isimler şunları:
Aref Ghafourı
Bedri Erdoğan
Cemal Çetinkaya
Furkan Koçak
Alper Atalay
İlker İlhan
Muhammet Erdoğan
Murat Ağcabağ
Murat Güler
Gökhan Gönül
Emrullah Şalk
Akif Koç
Kasım ayında ise Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Avrupa Yatırım Holding (AVHOL) hisselerinde yapılan işlemlerle ilgili yürüttüğü inceleme sonucunda, aralarında illüzyonist Aref Ghafouri’nin de bulunduğu 16 kişi hakkında “piyasa dolandırıcılığı” suçlamasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuş, ayrıca, aynı kişiler için borsalarda 2 yıl işlem yasağı uygulanmasına karar vermişti.
