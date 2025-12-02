İznik'te 'Papa' fırsatçılığı! Önce 14. Leo geldi, sonra evlere zam geldi... İstanbulluların yeni gözdesi

Papa 14. Leo'nun ziyaretiyle tüm dünyanın gündemine oturan İznik'te yapılan fırsatçılık 'pes' dedirtti. Papa'nın ziyaretinin duyurulduğu günden itibaren bölgede konut kiraları ve satış fiyatları artmaya başladı. Yaşanan artışlar gündem oldu. İşte detaylar...

Papa 14’üncü Leo, Bursa’nın İznik ilçesindeki Hristiyanlık tarihinin en önemli toplantısının yapıldığı kilise kalıntılarını ziyaret için geçen hafta şehre geldi.

'PAPA ÖNCESİ VE SONRASI EV FİYATLARI’

Sözcü'de yer alan habere göre; Papa’nın ziyaretinin duyurulmasının ardından, konut piyasasında büyük bir durgunluk yaşansa da İznik’te konut satış fiyatları yükselmeye başladı. Öyle ki sosyal medyada ‘Papa öncesi ve sonrası ev fiyatları’ videoları çekilmeye başlandı.

3+1 EVİN FİYATI 15 MİLYON TL

Konuyu değerlendiren Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Bursa Şubesi Başkanı Göksel Birsen, şunları söyledi:

"Geleceği belli olduğu andan itibaren fiyat artışları başladı. Özellikle göl manzaralılarda atalım çok artış var. Üstelik bu fiyat artışı, piyasa durgun olmasına rağmen yaşandı.

"İSTANBULLULAR ÇOK YATIRIM YAPIYOR"

Özellikle İstanbullular çok yatırım yapıyor. Osmangazi Köprüsü açılınca ilk dalga gelmişti bu da ikinci dalga şu anda. Konut metrekare bakınca son 1 yılda yüzde 59.24’lük bir artış oldu, kiralarda artış yüzde 71 oldu."

Sosyal medyada paylaşılan “Bazilika’nın karşısında” başlıklı ev ilanlarında 3+1 evlerin 15 milyon TL’ye satıldığı görülürken İzmit’te yaşayan içerik üreticileri paylaştıkları videolarla durumla dalga geçti.