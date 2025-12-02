FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

İznik'te 'Papa' fırsatçılığı! Önce 14. Leo geldi, sonra evlere zam geldi... İstanbulluların yeni gözdesi

Papa 14’üncü Leo’nun ilk yurt dışı ziyaretinde geldiği İznik, tüm dünyanın dikkatini çekerken, yapılan fırsatçılık ise gündem yarattı. Papa'nın ziyaretini duyurduğu günden itibaren bölgedeki ev fiyatları ve kiralar artmaya başladı. Öyle ki sosyal medyada ‘Papa öncesi ve sonrası ev fiyatları’ videoları çekilmeye başlandı. Uzmanlar, İstanbulluların bölgede yatırım yaptığını belirtirken özellikle göl manzaralı evlere talep çok.

İznik'te 'Papa' fırsatçılığı! Önce 14. Leo geldi, sonra evlere zam geldi... İstanbulluların yeni gözdesi
Devrim Karadağ

Papa 14. Leo'nun ziyaretiyle tüm dünyanın gündemine oturan İznik'te yapılan fırsatçılık 'pes' dedirtti. Papa'nın ziyaretinin duyurulduğu günden itibaren bölgede konut kiraları ve satış fiyatları artmaya başladı. Yaşanan artışlar gündem oldu. İşte detaylar...

Papa 14’üncü Leo, Bursa’nın İznik ilçesindeki Hristiyanlık tarihinin en önemli toplantısının yapıldığı kilise kalıntılarını ziyaret için geçen hafta şehre geldi.

İznik te Papa fırsatçılığı! Önce 14. Leo geldi, sonra evlere zam geldi... İstanbulluların yeni gözdesi 1

'PAPA ÖNCESİ VE SONRASI EV FİYATLARI’

Sözcü'de yer alan habere göre; Papa’nın ziyaretinin duyurulmasının ardından, konut piyasasında büyük bir durgunluk yaşansa da İznik’te konut satış fiyatları yükselmeye başladı. Öyle ki sosyal medyada ‘Papa öncesi ve sonrası ev fiyatları’ videoları çekilmeye başlandı.

İznik te Papa fırsatçılığı! Önce 14. Leo geldi, sonra evlere zam geldi... İstanbulluların yeni gözdesi 2

3+1 EVİN FİYATI 15 MİLYON TL

Konuyu değerlendiren Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Bursa Şubesi Başkanı Göksel Birsen, şunları söyledi:

"Geleceği belli olduğu andan itibaren fiyat artışları başladı. Özellikle göl manzaralılarda atalım çok artış var. Üstelik bu fiyat artışı, piyasa durgun olmasına rağmen yaşandı.

"İSTANBULLULAR ÇOK YATIRIM YAPIYOR"

Özellikle İstanbullular çok yatırım yapıyor. Osmangazi Köprüsü açılınca ilk dalga gelmişti bu da ikinci dalga şu anda. Konut metrekare bakınca son 1 yılda yüzde 59.24’lük bir artış oldu, kiralarda artış yüzde 71 oldu."

İznik te Papa fırsatçılığı! Önce 14. Leo geldi, sonra evlere zam geldi... İstanbulluların yeni gözdesi 3

Sosyal medyada paylaşılan “Bazilika’nın karşısında” başlıklı ev ilanlarında 3+1 evlerin 15 milyon TL’ye satıldığı görülürken İzmit’te yaşayan içerik üreticileri paylaştıkları videolarla durumla dalga geçti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Papa 14. Leo, İznik'e geldi: İznik Gölü kıyısında dua etti Papa 14. Leo, İznik'e geldi: İznik Gölü kıyısında dua etti
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | Ünlü illüzyonist Aref'e gözaltı! Borsa İstanbul soruşturmasında eski futbolcuların da adı karıştıSon dakika | Ünlü illüzyonist Aref'e gözaltı! Borsa İstanbul soruşturmasında eski futbolcuların da adı karıştı
1 dolar kaç TL? 2 Aralık 2025 Salı dolar TL ne kadar?1 dolar kaç TL? 2 Aralık 2025 Salı dolar TL ne kadar?

Anahtar Kelimeler:
İznik Gölü İznik Kira ev fiyatları Papa 14. Leo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.