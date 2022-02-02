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  4. Son dakika… Üretici ile market fiyatı arasındaki fark giderek artıyor! İnanılmaz rakamlar var…

Son dakika… Üretici ile market fiyatı arasındaki fark giderek artıyor! İnanılmaz rakamlar var…

02.02.2022 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üretici ile market arasındaki fiyat farkı kapanmak bir yana giderek açılıyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nden gelen son dakika verilerine göre; sebze ve meyvede üretici fiyatları ile market fiyatları arasındaki fark 4.5 kata ulaştı. İşte üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasındaki farkı gözler önüne seren o tablo…

Son dakika… Üretici ile market fiyatı arasındaki fark giderek artıyor! İnanılmaz rakamlar var…

Son dakika haberine göre meyve ve sebze fiyatlarındaki bu rakamlar görenleri çok şaşırtıyor. Dalında 2 lira olan elma markette 9 liraya dayanıyor, tarlada 63 kuruşluk kuru soğan 2.5 liraya ulaşıyor, üreticide litresi 4.46 lira olan süt 12 lirayı aşıyor.
Üretici ile market arasındaki fiyat farkı bir türlü kapanmıyor. Özellikle havaların soğuduğu ocak ayında bu makas iyice açıldı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) verilerine göre; sebzeve meyve üretici fiyatları ile market fiyatları arasında 4.5 kata varan değişimler görüldü. Ocakta elma 4.4 kat, kuru soğan ve portakal 3.9, yeşil mercimek 3.4 kat, marul ve nohut 3.2 kat, limon 3.1 kat, süt 2.8 kat fazlaya tüketiciye satıldı. Dalında 2 lira olan elma markette 8.79 liraya çıkarken, üreticide 1 litresi 4.46 lira olan süt markette 12.48 liraya yükseldi.

ÇİFTÇİ TARLAYA GİDEMEDİ

Ortaya çıkan sonuca göre, enflasyonun da bir numaralı faili olan gıda fiyatlarındaki bu artışta üreticilerin payı en az seviyede. En çok cefayı üretici çekerken, bu işin kaymağını aracılar ve son satış noktaları yiyor. TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, fiyat değişimlerinin sebeplerini ise şöyle açıkladı: “Ocaktaki soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle üretici tarlaya gidemedi, hasat zorlaştı. Seralarda ısınma maliyeti arttı. Soğuğa bağlı verim düştü, ürünler geç yetişiyor yani arz kısıtlandı. Narenciye donlardan etkilendi. Lojistik maliyeti arttı.”

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SOĞUK VE KARLI HAVADA SEBZELER YAVAŞ YETİŞİYOR

Posta gazetesinin haberine göre; Ürünlerin kar altında kalması nedeniyle hasat yapılamadığına dikkat çeken Şemsi Bayraktar, soğukta hasat sürelerinin uzadığını söyledi. Bayraktar şu noktaların altını çizdi:

Salatalık, kabak, yeşil fasulye, biber, domates, patlıcanda içinde bulunduğumuz dönemde arz örtü altından sağlanmakta olup, hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte bitki gelişiminin yavaşlamasına bağlı olarak hasat edilen ürün miktarındaki azalma fiyat artışına yol açtı. Kışlık sebzelerden ıspanak, pırasa, lahana, karnabahar gibi ürünlerde de düşük hava sıcaklıkları nedeniyle ürünlerin yavaş gelişmesinin yanı sıra tüm ülkemizi etkisi altına alan düşük hava sıcaklıklarının kışlık sebzeleri olumsuz etkilemesi de fiyatlarda artışa yol açtı. Kuru soğanda rekolte fazlası var. Üretici ihracatta yeni pazarlar bulunmasını talep ediyor. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin müdahale etmesini istiyor.”

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İSTANBUL ENFLASYONU BELLİ OLDU

Türkiye enflasyonu için de öncü kabul edilen İstanbul enflasyonu dün belli oldu. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) verilerine göre; perakende fiyatlar ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 13.78, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50.91 arttı. Böylelikle 2002’den bu yana en yüksek yıllık enflasyon kaydedildi. Ocakta perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 26.69, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 21.51, konut harcamalarında yüzde 17.19, gıda harcamalarında yüzde 13.81 artış görüldü.

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