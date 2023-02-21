SON DAKİKA | Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Hatay depremi sonrası tek tek anlattı spiker de kendini tutamadı! 'O zaman vay anasını...'

Deprem bölgesinden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor, Hatay'da dün akşam yaşanan korkutan deprem sonrası yeni görüntüler de ortaya çıktı. Son bilgilere göre 6.4'lük deprem sonrasında 6 kişi hayatını kaybetti. TV100 canlı yayınına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 'Bu kötülüğün içinde iyi bir şey oldu' diyerek son durumu değerlendirdi.

SON DAKİKA: PROF. DR. AHMET ERCAN'DAN DEPREM YORUMU! '6 ADET DİNAMİT...'

Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın açıklamalarından satır başları...

'6 adet büyük dinamitin 7 kilometre derinlikte patlaması sonrası oluşacak bir etki! 7.7'lik deprem bundan çok daha büyük bir enerji boşalttı.

Bu kadar kötülüğün içinde iyi bir şey oldu, arama kurtarma ekipleri enkaz altına girdiği zaman yıkıcı artçı deprem olmadı. Arama kurtarma çalışmaları biterken böyle bir deprem oldu.

TOPLAM KAYMA 19 METRE DEDİ, SPİKER KENDİSİNİ TUTAMADI 'VAY ANASINI'

Az hasarlı binalar orta hasarlı, orta hasarlı binalar artık çok hasarlı oldu. Hatay'da az hasarlı binalar dahil olmak üzere lütfen bütün yapıları yıkın, güçlendirmeye kalkmayın. Toplam kayma 19 metre, bu çok ciddi bir olay.

TV100 sunucusu Gökhan Taşkın, 'Hocam biz şimdi 19 metre kaydık mı? Haritadan baktığımızda evlere yerleri 19 metre kaydı diyebilir miyiz?' sorusuna yanıt veren Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 'Evet 19 metre kaydı' deyince Gökhan Taşkın 'Vay anasını' yorumunu yaptı.



