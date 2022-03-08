Son dakika: Yağlı tohumlu bitkiler için yüzde 75 hibe desteği! Hububat, baklagil, ayçiçeği, kanola, soya ve aspir...

Son dakika: Yağlı tohumlu bitkiler için hibe desteği kararı alındı. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle arz sorunu ve fiyatı yükselen tarımsal ürünler için önemli karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alındı.
Resmi Gazete'yer alan yeni karara göre; boş bırakılan, atıl durumda olan veya nadasa bırakılan arazilerde hububat, baklagil, ayçiçeği, kanola, soya ve aspir gibi yağlı tohumlu bitki üretimine hibe desteği verilecek.
2022 yılı için uygulanacak hibe programı kapsamında, proje toplam bedelinin yüzde 75'ine kadar hibe desteği sağlanacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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