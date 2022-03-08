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Son dakika: Yağlı tohumlu bitkiler için yüzde 75 hibe desteği! Hububat, baklagil, ayçiçeği, kanola, soya ve aspir...

08.03.2022 06:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Boş bırakılan ve hiçbir şey ekilmeyen araziler için hibe desteği kararı alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre hububat, baklagil, ayçiçeği, kanola, soya ve aspir gibi yağlı tohumlu bitki üretimi yapanlara hibe desteği verilecek.

Son dakika: Yağlı tohumlu bitkiler için yüzde 75 hibe desteği! Hububat, baklagil, ayçiçeği, kanola, soya ve aspir...

Son dakika: Yağlı tohumlu bitkiler için hibe desteği kararı alındı. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle arz sorunu ve fiyatı yükselen tarımsal ürünler için önemli karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alındı.

SON DAKİKA | ARALARINDA AYÇİÇEĞİ DE VAR! YÜZDE 75 HİBE

Resmi Gazete'yer alan yeni karara göre; boş bırakılan, atıl durumda olan veya nadasa bırakılan arazilerde hububat, baklagil, ayçiçeği, kanola, soya ve aspir gibi yağlı tohumlu bitki üretimine hibe desteği verilecek.

ASD

2022 yılı için uygulanacak hibe programı kapsamında, proje toplam bedelinin yüzde 75'ine kadar hibe desteği sağlanacak.

ERDOĞAN İMZALADI, RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

FSDF


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