SON DAKİKA: Yeni asgari ücrette sınırı çizen veri! Uyum yakalandı, o rakam artık sürpriz değil: TÜRK-İŞ Başkanı Atalay ‘Onu konuşmanın bir anlamı yok’ diyerek açıkladı

Son dakika: Ocak zammı için sayılı günler kaldı. Asgari ücret 2024 zammı ne olacak? Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası milyonlarca işçi ve işveren bu sorunun yanıtını arayarak net-brüt asgari ücret hesaplamasına başladı. Yeni maaş zamlarında ilk resmi adım 11 Aralık’ta atılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 11 Aralık Pazartesi saat 14.00’te ilk kez pazarlık masasına oturacak.

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ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU MASASINDA ÇETİN PAZARLIK

İşçi sendikaları, işveren sendikaları ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik komisyon dört kere bir araya geldikten sonra önümüzdeki yıl uygulanacak asgari ücreti açıklayacak. Bu yılki asgari ücret pazarlığının önceki yıllara göre daha çetin geçmesi bekleniyor. Bunun nedeniyse tarafların beklentileri arasında farkın iyice açılması.

ARA ZAM KALKIYOR MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu yıl asgari ücrete tek zam yapılacağı mesajı verilmişti. Bu sebeple asgari ücret Ocak 2024 zam oranı daha da merak edilmeye başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak” demişti. Merkez Bankası enflasyonun Mayıs 2024’te yüzde 73’e yükseleceğini beklerken, 2024 enflasyonun yüzde 36 seviyesinde olması öngörülüyor. Şu an 11.402 TL net asgari ücret yüzde 36’lık zam ile 15.506 TL olarak hesaplanıyor.

ASGARİ ÜCRET KAÇ LİRA OLACAK?

Bu kapsamda Çalışma Bakanlığı en uygun asgari ücreti belirlemek için saha çalışmalarını sürdürürken, Maliye Bakanlığı da bütçe konusunda gerekli düzenlemeleri yapmak için kolları sıvadı.

Ancak TÜİK’in bugün açıkladığı Kasım ayı enflasyon verilerinin ardından 5 aylık enflasyon oranı şimdiden yüzde 33,36 olmuş durumda. Bu da yıl sonu enflasyonunun Merkez Bankası enflasyon tahmini ile uyumlu bir şekilde gerçekeleşeceği anlamını taşıyor.

Bugünkü verilerin ardından, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz’ söylemleri de dikkate alındığında yeni asgari ücret için sınır çizilmiş durumda. Buna göre asgari ücret için en az 15 bin TL rakamına kesin gözü ile bakılıyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN İHTİMALLERİ SIRALADI

Konuya ilişkin konuşan SGK Uzmanı Emin Yılmaz, “Asgari ücreti komisyon belirleyecek. Bu ay içerisinde o da netleşecek. Enflasyon belirleyici nokta ise bazı şeyleri detaylı olarak yanıtlayabiliriz. Net asgari ücret 11.402 TL. 5 aylık enflasyon oranında artış ile 15.237 TL oluyor. Eğer yıllık enflasyon yüzde 65 olursa yılın ikinci yarısı için gelecek olan yüzde 37’lik zamla 15.707 liraya, yüzde 68’lik tahmine göre ise yüzde 40’lık zam ile 15.995 liraya yükselecek. Komisyon bu rakamlara bir refah payı eklentisi de verecek. Bu yüzde rakamın 16-17 bin lira arasında olacağını söyleyebiliriz.

KİM NE TALEP EDİYOR?

Sendikalar iki ebeveynin çalıştığı dört kişilik bir aileyi yoksulluk sınırı veya üzerinde tutacak bir asgari ücret talep ediyor. İşçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ’in Kasım ayı verilerine göre yoksulluk sınırı 45 bin 686 TL. Önümüzdeki yıl enflasyonla birlikte bu daha da artacak. Ancak Kasım ayı baz alınsa bile sendikaların asgari ücret talebi neredeyse 23 bin TL’ye denk geliyor.

‘TABAN FİYAT BELLİ OLDU’ İDDİALARINA YANIT

Genel Başkan Ergün Atalay’ın Asgari Ücret ile ilgili özel bir televizyon kanalına verdiği röportajında muhabirin ‘açlık sınırı’ ile ilgili sorusu üzerine, “Açlık sınırından bir pazarlık olmaz. Onu konuşmanın bir anlamı yok” ifadeleri üzerine kamuoyunda ‘TÜRK-İŞ’in 2024 yılı Asgari Ücret ile ilgili taban fiyatı belli oldu’ şeklinde açıklamaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Yapılan yazılı açıklamada, asgari ücret taban fiyatının komisyon toplantılarının ardından masada bulunan komisyon üyeleri ile karar verileceği yer aldı.

İTO’DAN VERGİ DİLİMİ ÇAĞRISI

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, İTO olarak sıklıkla dile getirdikleri, çalışanların gelir vergisi dilimlerinin yeniden düzenlenmesi ile SGK üst limitinin revize edilmesinin çalışma hayatı için önemli bir açılım olacağını belirtti.

Avdagiç, açıklamasında, "Vergi dilimleri son 10-15 yılda yaşanan kaybı giderecek şekilde düzenlenmeli. İlk vergi dilimi 2008’de asgari ücretin 13 katı iken 2013'te 11 katına, 2023’te ise 6 katına düştü. Tüm ücret gruplarını etkileyen SGK üst limiti ise son 10 yılda enflasyonun yüzde 97 üzerinde arttı. SGK üst limiti son 10 yılda enflasyona uygun artmış olsa idi, 2023 yılında 100.608,90 TL yerine 50.950 TL olacaktı." ifadelerini kullandı.







