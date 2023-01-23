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  4. SON DAKİKA | Yeni Konut Finansman Programı... Kritik kanun teklifi Komisyon'da kabul edildi

SON DAKİKA | Yeni Konut Finansman Programı... Kritik kanun teklifi Komisyon'da kabul edildi

23.01.2023 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

SON DAKİKA | Yeni Konut Finansman Programı... Kritik kanun teklifi Komisyon'da kabul edildi

Son dakika haberi: Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

İŞTE TEKLİFİN DETAYLARI

Teklife göre, gerçek kişi için ilk üç yıldaki finansman taksit tutarının yüzde 30’unu aşan kısmı kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek konulacak ve kamu bankasına ödenek aktarılacak.

Daha önce satılmamış ve yüklenici firma mülkiyetinde olan konutlar ile henüz başlamamış veya devam eden konut projelerinden konut edineceklere sağlanacak konut finansmanlarına katkı sağlanabilecek.

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Konut satış bedeli üzerinde yüzde 5 katkı payı yüklenici firma hesabından veya finansman tutarından tahsil edilerek finansman sağlayan bankalarda geçici hesaplara aktarılacak. (İHA)

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