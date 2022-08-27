FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA | Zam haberleri sonrası akaryakıtta indirim! Benzinin litre fiyatı düşüyor

SON DAKİKA | Zam haberleri sonrası akaryakıtta indirim! Benzinin litre fiyatı düşüyor

27.08.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Akaryakıt fiyatlarında art arda gelen zam haberleri sonrası bu kez güzel bir gelişme yaşandı. Brent petrol fiyatlarında dalganlanmalar sürerken, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre benzinin litre fiyatına indirim geliyor. 30 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olacak indirim pompaya da yansıyacak. İşte benzin ve motorin fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri

SON DAKİKA | Zam haberleri sonrası akaryakıtta indirim! Benzinin litre fiyatı düşüyor

Son dakika: Benzine indirim geliyor... Akaryakıt fiyatları brent petrol diyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli değişmeye devam ediyor. Art arta motorin ve benzine gelen zamlardan sonra bu kez indirim haberi geldi. Döviz ve petrol fiyatlarındaki değişimlere paralel olarak vatandaşlar "Benzine indirim var mı? Mazota indirim ya da zam geldi mi?" sorularına yanıt ararken, 27 Ağustos 2022 benzin ve motorin fiyatlarını da yakından takip ediyor. İşte akaryakıt fiyatlarındaki son gelişmeler...

SON DAKİKA | BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

Art arda gelen zamlar sonrasında benzine fiyat indirimi geliyor.

Benzinin litre fiyatında 30 Ağustos Salı gününden itibaren 1,04 TL indirim bekleniyor.

MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?

Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

fdsf

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,91 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21,16 satılıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yargıtay'dan emsal karar! 1 saat mesai yapana bile tam ücret ödenecekYargıtay'dan emsal karar! 1 saat mesai yapana bile tam ücret ödenecek
Durmuyor! Bir zam daha geldi: Fiyatı şu anda...Durmuyor! Bir zam daha geldi: Fiyatı şu anda...
Bir promosyon haberi daha! 16 bin 100 lira...Bir promosyon haberi daha! 16 bin 100 lira...
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt indirim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarkan'dan Gülşen paylaşımı! "Dini kendi yobaz düşüncelerine alet edip..."

Tarkan'dan Gülşen paylaşımı! "Dini kendi yobaz düşüncelerine alet edip..."

'Göçmen kaçaklığı mı yapıyorsun?' deyip 10 bin TL istedi

'Göçmen kaçaklığı mı yapıyorsun?' deyip 10 bin TL istedi

31 Ağustos ve 30 Eylül tarihleri kritik: Elinizi çabuk tutun

31 Ağustos ve 30 Eylül tarihleri kritik: Elinizi çabuk tutun

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar yüzde 10 düştü

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar yüzde 10 düştü

Gün boyu anonsla işçi arıyorlar

Gün boyu anonsla işçi arıyorlar

İcra düzenlemesinin detayları

İcra düzenlemesinin detayları

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki seslerinden rahatsız oldu! İntikamını böyle aldı

Cinsel ilişki seslerinden rahatsız oldu! İntikamını böyle aldı

Para konusunda endişelenmeyi bırakabilirsiniz!

Para konusunda endişelenmeyi bırakabilirsiniz!

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bu kadarı da fazla! Gördüğünüz yerde uzaklaşacaksınız

Bu kadarı da fazla! Gördüğünüz yerde uzaklaşacaksınız

Gizemli mor bulutlar panik yarattı! Sebebi herkesi şaşırttı

Gizemli mor bulutlar panik yarattı! Sebebi herkesi şaşırttı

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.