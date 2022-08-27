SON DAKİKA | Zam haberleri sonrası akaryakıtta indirim! Benzinin litre fiyatı düşüyor

Son dakika: Benzine indirim geliyor... Akaryakıt fiyatları brent petrol diyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli değişmeye devam ediyor. Art arta motorin ve benzine gelen zamlardan sonra bu kez indirim haberi geldi. Döviz ve petrol fiyatlarındaki değişimlere paralel olarak vatandaşlar "Benzine indirim var mı? Mazota indirim ya da zam geldi mi?" sorularına yanıt ararken, 27 Ağustos 2022 benzin ve motorin fiyatlarını da yakından takip ediyor. İşte akaryakıt fiyatlarındaki son gelişmeler...
Art arda gelen zamlar sonrasında benzine fiyat indirimi geliyor.
Benzinin litre fiyatında 30 Ağustos Salı gününden itibaren 1,04 TL indirim bekleniyor.
Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,91 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 21,16 satılıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum