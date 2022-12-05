Son dakika | Zincir marketlerde ekmek, sigara alkol, et satışına yasak mı geliyor? Pazar günü ve 19.00 talebi çok konuşulacak! Yeni düzenleme....

Son dakika: Zincir marketlerdeki fahiş fiyat artışları bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP ldieri Devlet Bahçeli'nin tepki gösterdiği marketlerle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Bahçeli'nin açıklamalarına verdiği yanıtla gündeme gelen BİM CEO’su Galip Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanlığı görevinden dün akşam istifa ederken, zincir marketlerle ilgili çok konuşulacak öneri TESK Başkanı Bendevi Palandöken'den geldi. Zincir marketlerle mücadele etmekte güçlük çeken esnaf perakende kanunuyla ilgili yeni bir düzenleme talep etti. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, yasa değişikliği önerisini hem Ticaret Bakanlığı hem de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na iletti.

SON DAKİKA | ZİNCİR MARKETLER İÇİN ÇOK KONUŞULACAK ÖNERİ

Bendevi Palandöken, elektronik ticarete dair yasal düzenlemeyi hatırlattı ve zincir marketler için de benzer öneri getirdi. Palandöken, "Zincir marketler, hızlı tüketim malları dışındaki ürünlerle kendi özel markalı ürünleri satmasın. Marketlerin indirim ve reklam bütçeleri sınırlandırılsın. Devlete lisans bedeli ödesin. Kurallar belli olmalı" diye konuştu.

MARKETLERDE EKMEK, SİGARA, ALKOLLÜ İÇECEK SATIŞI DÖNEMİ BİTİYOR MU?

Palandöken; zincir marketlerin satabileceği ürünlerin belirlenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Ekmek, sigara, et, alkollü içecek, mobilya, elektronik eşya, cep telefonu, beyaz eşya, hırdavat, ayakkabı, kıyafet, ev tekstili, deniz ürünleri pastane ürünleri, otomobil araç gereçlerinin buralarda satılmaması gerektiğini söyledi.

PAZAR GÜNLERİ KAPALI, HAFTA İÇİ 19.00'A KADAR AÇIK

Marketlerin haftada bir gün pazar günleri tatil yapmaları gerektiğini diğer günler de sabah 10.00'da açılıp akşam 19.00'da kapanmalarını istedi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zincir marketlerdeki fahiş fiyatları işaret ederek "yeni uygulamaları devreye alacaktır" açıklamsı sonrası, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den "Zincir marketlerde gün aşırı yapılan zamların toplumsal huzurumuza tahammülsüzlük olduğu kanaatindeyim. Zincir marketlerin FETÖ'yle irtibatı araştırılması gerekmekte. Bu açgözlülere müsamaha gösterilmemeli" açıklaması gelmişti.

Bahçeli'nin özleri sonrası Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, gıda fiyatlarının artmasıyla ilgili zincir marketlerin hedef alınmasına tepki gösterirken, peş peşe sert mesajlar verilmişti.

Yaşanan gelişmeler sonrası ise BİM CEO’su Galip Aykaç, Bahçeli2den özür dileyerek Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.



