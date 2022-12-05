Marketler 'Kazanamıyoruz' diyerek zam istedi! Tüm Türkiye kullanıyor, fiyatı üç kat artabilir...

İlk karar bundan 3 sene önce alındı! Plastik poşetler, parayla satılmaya başladı. O günden beri 25 kuruş olan poşet fiyatları hiç değişmedi. Tüm gelirin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına kaldığını savunan marketçiler poşet için zam talep etti. Neredeyse tüm ailelerin kullandığı plastik poşete zam yolu göründü.

MARKETÇİLER 75 KURUŞTA DİRETİYOR

Plastik poşet fiyatları üç kat artabilir! Marketçiler 25 kuruştan satılan plastik poşetler için zam talep etti. 'Poşetlerden para kazanamıyoruz' diyen marketlerin talebi ise bir adet poşetin fiyatının 75 kuruş olması...

KOMİSYON TOPLANDI

Plastik poşetin fiyatını belirlemek için komisyon toplandı. Sivil Toplum Kuruluşları poşet fiyatının 25 kuruş olmasını savunurken marketler ise 75 kuruşta diretiyor.

Marketçiler plastik poşetlerinin maliyetinin çeşidine göre 1 lirayı geçtiğini savunuyor.