FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Marketler 'Kazanamıyoruz' diyerek zam istedi! Tüm Türkiye kullanıyor, fiyatı üç kat artabilir...

Marketler 'Kazanamıyoruz' diyerek zam istedi! Tüm Türkiye kullanıyor, fiyatı üç kat artabilir...

05.12.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zincir marketlerle siyaset arasındaki gerilim tırmanırken dikkat çeken bir zam talebi geldi! Hemen hemen bütün ailelerin kullandıkları plastik poşetler yeni yılda zamlanabilir. Üç senedir 25 kuruştan satılan plastik poşetler için süreç yeniden değerlendirilebilir...

Marketler 'Kazanamıyoruz' diyerek zam istedi! Tüm Türkiye kullanıyor, fiyatı üç kat artabilir...

İlk karar bundan 3 sene önce alındı! Plastik poşetler, parayla satılmaya başladı. O günden beri 25 kuruş olan poşet fiyatları hiç değişmedi. Tüm gelirin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına kaldığını savunan marketçiler poşet için zam talep etti. Neredeyse tüm ailelerin kullandığı plastik poşete zam yolu göründü.

MARKETÇİLER 75 KURUŞTA DİRETİYOR

Plastik poşet fiyatları üç kat artabilir! Marketçiler 25 kuruştan satılan plastik poşetler için zam talep etti. 'Poşetlerden para kazanamıyoruz' diyen marketlerin talebi ise bir adet poşetin fiyatının 75 kuruş olması...

321321

KOMİSYON TOPLANDI

Plastik poşetin fiyatını belirlemek için komisyon toplandı. Sivil Toplum Kuruluşları poşet fiyatının 25 kuruş olmasını savunurken marketler ise 75 kuruşta diretiyor.

Marketçiler plastik poşetlerinin maliyetinin çeşidine göre 1 lirayı geçtiğini savunuyor.

İlginizi Çekebilir

Asgari ücret için AK Partili isim rakam verdi! "Büyük bir devrim"

Asgari ücret için AK Partili isim rakam verdi! "Büyük bir devrim"

 Attığı tweet tepkilere yol açmıştı... Necmettin Batırel özür diledi

Attığı tweet tepkilere yol açmıştı... Necmettin Batırel özür diledi

 Sahte hoca skandalı! İçine cin girmiş diyerek kandırdı...

Sahte hoca skandalı! İçine cin girmiş diyerek kandırdı...

 Milyoner'de yıllar sonra bir ilk! 1 milyon TL'ye giderken yarışmaya damgasını vurdu

Milyoner'de yıllar sonra bir ilk! 1 milyon TL'ye giderken yarışmaya damgasını vurdu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kasım enflasyon oranı açıklandı: Memur ve emekli için 5 aylık zamlı maaşlar netleştiKasım enflasyon oranı açıklandı: Memur ve emekli için 5 aylık zamlı maaşlar netleşti
EYT'nin yasalaşması 2023'e kalıyor! EYT'liler için hak kaybı olacak mı?EYT'nin yasalaşması 2023'e kalıyor! EYT'liler için hak kaybı olacak mı?
Vergi Kanunu değişti! 5 bin liranın altındaki...Vergi Kanunu değişti! 5 bin liranın altındaki...
Anahtar Kelimeler:
plastik poşet Zam Zincir market

En Çok Okunan Haberler

8 bin TL'ye yaptırdığı kasko bu yıl 140 bin TL oldu!

8 bin TL'ye yaptırdığı kasko bu yıl 140 bin TL oldu!

Milyoner'de yıllar sonra bir ilk! 1 milyon TL'ye giderken yarışmaya damgasını vurdu

Milyoner'de yıllar sonra bir ilk! 1 milyon TL'ye giderken yarışmaya damgasını vurdu

Akaryakıtta inişli çıkışlı ibre: Motorine indirim geliyor!

Akaryakıtta inişli çıkışlı ibre: Motorine indirim geliyor!

Kasım enflasyon oranı açıklandı: Memur ve emekli için 5 aylık zamlı maaşlar netleşti

Kasım enflasyon oranı açıklandı: Memur ve emekli için 5 aylık zamlı maaşlar netleşti

Oğlu ödül aldı! O anlar sosyal medyayı salladı

Oğlu ödül aldı! O anlar sosyal medyayı salladı

Kasım 2022 enflasyon rakamları belli oldu

Kasım 2022 enflasyon rakamları belli oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

İlişkiden vazgeçti! ''Bu acıyı çekeceğime sevgilisiz yaşarım''

İlişkiden vazgeçti! ''Bu acıyı çekeceğime sevgilisiz yaşarım''

Arkadaşının kopmuş kafası ve parçalanmış bedeniyle yakalandı!

Arkadaşının kopmuş kafası ve parçalanmış bedeniyle yakalandı!

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.