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Son denetimde ortaya çıktı! Bakanlık açıkladı; Salamda domuz eti, baharatta yasaklı boya kullanmışlar!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son denetimleriyle ortaya çıkan taklit ve tağşişli gıdalar herkesi şaşkına çevirdi. Son yapılan denetimlerinde, zincir marketlerde satılan dana salamda domuz eti, baharatta yasaklı boya ve kıymada sakatat tespit edildi. Hangi markalar listede? İşte yanıtı...

Son denetimde ortaya çıktı! Bakanlık açıkladı; Salamda domuz eti, baharatta yasaklı boya kullanmışlar!
Cansu Akalp

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini düzenli olarak güncelliyor.

Son yapılan testlerde, sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş veya taklit yapılan bitkisel ürünler, baharatlar, şarküteri ürünleri, yağlar, peynirler ve bal markaları ifşa edildi.

Bu uygulama ile vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimi amaçlanıyor ve uygunsuz ürünler kamuoyu ile paylaşılıyor. Bakanlık, denetimlerini sürdürerek yeni markaları ve ürünleri listeye eklemeye devam ediyor.

Denetimlerde Tespit Edilen Uygunsuzluklar

-Dana salamda domuz eti tespit edildi.
-Baharatta, gıdada kullanımına izin verilmeyen boya kullanımı belirlendi.
-Kıymada sakatat kullanımı saptandı.

Güncel Taklit ve Tağşiş Listesi

Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenli olarak güncellenmektedir. Vatandaşların bu listeyi takip ederek güvenilir gıdalara ulaşması büyük önem taşımaktadır.

İşte sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi:

Son denetimde ortaya çıktı! Bakanlık açıkladı; Salamda domuz eti, baharatta yasaklı boya kullanmışlar! 1

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı denetim
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