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'Son dönemde bilhassa Ticaret Bakanlığımızın adı kullanılarak...' Dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarı

Ticaret Bakanlığı, son dönemde bazı bakanlıkların adı kullanılarak, para talebiyle kişi ve kurumları hedef alan dolandırıcılık girişimlerinin gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, vatandaşlardan bu tip girişimlere kesinlikle itibar etmemelerini istedi.

'Son dönemde bilhassa Ticaret Bakanlığımızın adı kullanılarak...' Dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarı

Ticaret Bakanlığı, vatandaşları dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı. Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

"KİŞİ VE KURUMLARI HEDEF ALAN PARA TALEBİNE YÖNELİK DOLANDIRICILIK GİRİŞİMLERİNE DAİR İHBARLAR ULAŞMAKTADIR"

Tüketicilerin dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıldığı açıklamada, "Son dönemde, çeşitli bakanlıklarımızın ve bilhassa Ticaret Bakanlığımızın adı kullanılarak, kişi ve kurumları hedef alan para talebine yönelik dolandırıcılık girişimlerine dair ihbarlar ulaşmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Ticaret Bakanlığının ismini ve kurumsal itibarını suistimal ederek yapılan bu tür eylemlerin tamamen hukuka aykırı olduğuna işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu teşebbüsler ivedilikle adli mercilere bildirilmektedir. Vatandaşlarımızın bu tür girişimlere kesinlikle itibar etmemeleri, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına karşılaştıkları durumları derhal emniyet birimlerine ve Bakanlığımıza bildirmeleri büyük önem arz etmektedir." (AA)

Son dönemde bilhassa Ticaret Bakanlığımızın adı kullanılarak... Dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarı 1
Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Ticaret Bakanlığı
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