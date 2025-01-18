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Son gün 31 Ocak! Araç sahipleri dikkat: MTV ödemeleri için PTT'den açıklama geldi

18.01.2025 10:12
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Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri için son tarih 31 Ocak. Son 13 gün kalmışken araç sahipleri ödemelerin nereden yapılacağını merak ediyor. PTT'den yapılan açıklamaya göre, ödemeler PTT AŞ iş yerleri, PttBank mobil uygulamaları ve PttMatikler aracılığıyla da yapılabiliyor.

Son gün 31 Ocak! Araç sahipleri dikkat: MTV ödemeleri için PTT'den açıklama geldi

Araç sahiplerinin MTV ödemeleri için son 13 gün. Ödemeler için geri sayım başlamışken MTV'nin nereden ödeneceği de merak edilmeye başlandı. PTT'den yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren PTT AŞ, vatandaşlara hızlı, kolay ve güvenilir ödeme hizmetleri sunmaya devam ediyor.

PTT AŞ ile Gelir İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, son ödeme tarihi 31 Ocak olan MTV ödemeleri, PTT AŞ iş yerleri, PttBank mobil uygulama ve PttMatikler aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.

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Açıklamaya göre, şirket, Türkiye'nin dört bir yanına ulaşan iş yeri ağıyla birçok yere hizmet götürerek, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

7/24 ÖDEME YAPABİLİRSİNİZ

PTT AŞ Mobil uygulaması üzerinden 7 gün 24 saat ödeme imkanı sunulurken, vatandaşlar hem kredi kartı hem de banka kartıyla işlemlerini kolaylıkla yapabiliyor.
AA
Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
MTV
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