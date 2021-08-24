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Son tarih 31 Ağustos! 69,1 milyar lira...

24.08.2021 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7326 sayılı Yapılandırma Kanunundan faydalanmak için 3 milyon 480 bin 533 mükellef başvuruda bulunurken, 69,1 milyar TL’lik alacak yapılandırıldı. Başvurular 31 Ağustos tarihi itibarıyla son bulacak.

Son tarih 31 Ağustos! 69,1 milyar lira...

Şahsen ilgili kurumlara başvuru yapılarak, borçlar yapılandırılıyor.

NEREDEN BAŞVURULUYOR?

İşverenler; e-Sigorta kanalıyla, şahsen ya da posta yoluyla ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne ya da sosyal güvenlik merkezine, 4/b (BAĞ-KUR) sigortalıları; e-Devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne ya da sosyal güvenlik merkezine, primlerini kendileri ödeyenler ise e-devletten, şahsen ya da posta yoluyla dosyalarının olduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne ya da sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunabilecekler.

Başvuruların takibi, İşverenler e-sigorta, 4/b kapsamındaki (BAĞ-KUR) sigortalılar ile GSS borçluları e-Devlet üzerinden, yapılandırılan borçlarını, taksit tutarlarını ve ödeme vadelerini görebilecek.

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