Son tarih 31 Ağustos! 69,1 milyar lira...

Şahsen ilgili kurumlara başvuru yapılarak, borçlar yapılandırılıyor.

NEREDEN BAŞVURULUYOR?

İşverenler; e-Sigorta kanalıyla, şahsen ya da posta yoluyla ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne ya da sosyal güvenlik merkezine, 4/b (BAĞ-KUR) sigortalıları; e-Devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne ya da sosyal güvenlik merkezine, primlerini kendileri ödeyenler ise e-devletten, şahsen ya da posta yoluyla dosyalarının olduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne ya da sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunabilecekler.

Başvuruların takibi, İşverenler e-sigorta, 4/b kapsamındaki (BAĞ-KUR) sigortalılar ile GSS borçluları e-Devlet üzerinden, yapılandırılan borçlarını, taksit tutarlarını ve ödeme vadelerini görebilecek.



