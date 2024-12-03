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Son tarih 31 Aralık! 2 bin 172 TL ödemeyen, yeni yılda akaryakıt alamayacak... 15 milyon araç için zorunlu

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
03.12.2024 06:30
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Darphane verecek, 31 Aralık 2024 tarihine kadar her vergi mükellefi, ticari amaçlı kullandığı her taşıta Taşıt Tanıma Birimi cihazını taktıracak. Resmi Gazete’de yayınlanan tebliği uyarınca, söz konusu tarihten itibaren aracında sistem olmayan sürücü, benzin istasyonlarından akaryakıt alamayacak. Her bir araç sürücüsü bu sistemi taktırmak için ise 2 bin 172 lira ödeyecek.

Son tarih 31 Aralık! 2 bin 172 TL ödemeyen, yeni yılda akaryakıt alamayacak... 15 milyon araç için zorunlu

Akaryakıtta yeni dönem için süre daralıyor. Kaçak akaryakıtı önlemek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı, Taşıt Tanıma Sistemi kararı aldı. 5 Ekim 2023 günü Resmi Gazete’de yayınlanan tebliği uyarınca, akaryakıt harcamasını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösteren her vergi mükellefi, ticari amaçla kullandığı araçlarına Taşıt Tanıma Sistemi taktıracak.

31 ARALIK'A KADAR 15 MİLYON ARAÇ İÇİN ZORUNLU

Araçlara Taşıt Tanıma Sistemi taktırmak için son tarih ise 31 Aralık 2024. Söz konusu karar uyarınca, taşıt sahipleri, utts.gov.tr internet adresinde yayınlanacak cihazları, Taşıt montaj firmalarından temin edecek. İlk etapta 15 milyon daha sonra da 5 milyon araca bu sistemin takılması zorunlu olacak.

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2 BİN 172 TL'Yİ VERMEYEN, AKARYAKIT ALAMAYACAK

Aracında sistem olmayan sürücü, benzin istasyonlarından akaryakıt alamayacak. Her bir araç sürücüsü bu sistemi taktırmak için 2.172 lira ödeyecek, toplam 43 milyar 440 milyon lira tahsil edilmesi planlanıyor. 8 bin benzin istasyonuna da aynı sistemin karşılığı cihaz takılacak ve maliyeti 5 milyar lira olacak.

HANGİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU?

Akaryakıt harcamasını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösteren her vergi mükellefi, ticari amaçlı kullandığı her taşıta Darphane’nin vereceği Taşıt Tanıma Birimi cihazını, 31 Aralık 2024 tarihine kadar taktıracak. 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren de satın alınacak hem bireysel, hem de ticari tüm sıfır taşıtlara Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ne (UTTS) dahil olma ve Taşıt Tanıma Sistemi taktırma zorunluluğu getiriliyor.

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CHP’nin Gölge Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz Sözcü’ye yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"AKP vatandaşın iliğini kurutmak için şimdi de Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi getiriyor. Aracına bu sistemi taktıracak vatandaş araç başına 2 bin 172 lira ödeyecek ve toplam tutar 43 milyar 440 milyon lirayı bulacak. 8 bin akaryakıt istasyonu da sistemin karşılığını kurmak için 5 milyar lira harcayacak. Toplamda 48.5 milyar liralık yeni bir masraf çıkacak. Halen farklı istasyonlar tarafından kullanılan taşıt tanıma sistemleri zaten var. Bunlar birbirine entegre edilse vatandaş da masraftan kurtulur. Bu cihazlar çöpe atılıp, yeniden sistem kuruluyor. Vatandaş ve akaryakıt firmalarına yeni bir masraf olacak. Bu sisteme ilişkin cihazları hangi firmalar yurt dışından getirecek? Hangi firmalar montajını yapacak? Bu firmalar hangi usulle belirlendi açıklanmalı."

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
44.21
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
43.07
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
23.68
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.51
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.24
Gazyağı
36.97
Anahtar Kelimeler:
Araç Akaryakıt
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