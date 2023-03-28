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Son yılların en ilginç altın sahteciliği! Kuyumcular bile ayırt edemedi: Eski cep telefonu ve bilgisayarlarla bakın ne yapmışlar…

28.03.2023 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuyumcuları 1 milyon liralık zarara uğratan İstanbul merkezli 10 ilde sahte altın operasyonu düzenlendi. Bakırdan elde edilen ve değeri toplamda 10 milyon lira sahte altınları altın suyuna batırdığı öğrenilen çetenin kuyumcuları kandırdığı o yöntem ise polisi bile şaşkına çevirdi. Şüphelilerin altın suyunu üretmek için eski cep telefonu ve bilgisayarların çiplerinin içinde bulunan altını erittiği ifade edildi.

Son yılların en ilginç altın sahteciliği! Kuyumcular bile ayırt edemedi: Eski cep telefonu ve bilgisayarlarla bakın ne yapmışlar…

Üç ayrı imalathaneye yapılan baskında kuyumculara satılmak üzere hazırlanmış 10 milyon liralık sahte altın ele geçirildi. İstanbul merkezli 10 ilde başlatılan operasyonda 28 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, sahte/düşük ayarlı altın imal ederek Türkiye genelinde farklı kuyumculara satış yaparak haksız kazanç sağladığı anlaşılan suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen 52 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Bursa, Bitlis, Tokat, Tekirdağ, Amasya, Manisa, Gaziantep ve Siirt'te farklı adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 28 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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BAKIRI ERİTİP SAHTE ALTIN YAPMIŞLAR

Emniyet ekiplerince yapılan araştırmalarda şüphelilerin bakır bilezik, kolye, küpe vb. ziynet eşyalarının üzerine çeşitli kimyasal solüsyon, asetik asit ve sodyum karbonat madde kullanarak altın kapladıkları ve işlemden geçirdikleri, bu yolla sahte altın ürettikleri, üretilen sahte altınları da aile görünümlü çiftler üzerinden piyasaya sürdükleri tespit edildi.

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1 MİLYON LİRALIK ZARAR

CNN Türk’ün aktardığına göre, sahte altınların üzerindeki altın suyunun üretim yöntemi de duyanları hayrete düşürdü. Şüphelilerin eski cep telefonlar ile bilgisayarları toplayarak, içerisinde altın bulunan iletken parçaları erittiği ve altın suyu elde ettikleri ifade edildi. Bu yöntemlerle üretilen altınların ise kuyumcuların tüm sahtelik testlerinden geçtiği belirtildi. Çetenin yöntemleri polisi bile şaşkına çeviririrken, şüphelilerin sahte altınlar ile kuyumcuları 1 milyon zarara uğrattıkları ortaya çıktı.

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SAHTE ALTIN NASIL ANLAŞILIR?

Sahte altın ile gerçek altını bir bakışta ayır etmenin zor olduğunu belirten uzmanlar bunu anlamak için birkaç yöntem olduğunu söylüyor. Bu kapsamda mıknatıs, mihenk taşına sürtme ve ayar suyu testi ile altın kesme testleri kuyumcular tarafından sıklıkla kullanılıyor. Mıknatıs gerçek altını çekmez ancak içinde başka materyaller varsa çeker, mihenk taşına sürtme yönteminde altın taş üzerinde sarı rengini bırakır ve ayar suyu ile temizlenmeye çalışıldığında sarı renk kaybolmaz. Kesme yönteminde ise altın kesilerek tekrar ayar suyu ile test edilerek kaplama olup olmadığı veya içerisinde herhangi bir başka materyal olup olmadığı anlaşılır.


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sahte altın

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