"Son yüksek zam olacak"... Emin Yılmaz duyurdu: Asgari ücret için kritik tahmin! Maaşlar bir daha bu kadar artmayabilir...

Geçtiğimiz günlerde Alman devi Deutsche Bank, asgari ücret tahmini paylaşmış ve adeta gündemi sarmıştı. Dev banka tahminini yüzde 25-30 bandında tutarak asgari ücretin en fazla 22 bn 102 TL olabileceğini aktarmıştı.

Gazeteci Fatih Portakal'ın bu tahmini kulis bilgisi olabileceğini aktarması sonrası asgari ücretli ocak ayı zammına dair ümitlerini yitirmişti. Milliyet'e açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, asgari ücret için kritik açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, OVP'de yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 41.5 olarak revize edildiğini ve Merkez Bankası'nın yıl sonu tahminini yüzde 38'de sabit bıraktığını hatırlattı.

Yılmaz, dev bankaların ve kredi derecelendirme kuruluşlarının tahminlerini şu şekilde sıraladı:

“OVP, Merkez Bankası, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları ile bankalar gibi çeşitli kurumlar 2024 enflasyon beklentilerini duyurdular.

OVP’de yer alan 2024 yılı TÜFE beklentisi %41,50.

Merkez Bankası’nın en son açıkladığı rapordaki 2024 yılı TÜFE beklentisi %38,00.

IMF’in 2024 yılı Nisan raporuna göre 2024 yılı TÜFE beklentisi %45,00.

Morgan Stanley’e göre 2024 yılı TÜFE beklentisi %42,40.

JP Morgan’a göre 2024 yılı TÜFE Beklentisi %42,50.

Goldman Sachs’a göre 2024 yılı TÜFE beklentisi %36,00 olarak açıklandı.

Eylül ayında enflasyon %2,97 seviyesinde gerçekleşti ve şu ana kadar netleşen 9 aylık enflasyon verisi ise %35,86 olarak kesinleşti. Daha Ekim, Kasım ve Aralık aylarına dair enflasyon rakamları açıklanacak. Ayrıca 2024 yılı Eylül ayı Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre yıl sonu enflasyonu 43,14 olarak beklenmektedir"

Yılmaz aylık enflasyonun 1,5 ile 2 puan arasında gelebileceğini söyledi ve kendi tahmini olarak yıl sonu enflasyonu yüzde 41,5 ile yüzde 43,14 aralığında beklediğini belirtti.

Enflasyonun tetiklenmesini önlemek için ara dönemde Çalışma Bakanlığının asgari ücret komisyonuna çağrılmadığın aktaran Yılmaz, "Bu sebepten dolayı enflasyon oranları gösterge olarak komisyonun masasında yer alacaktır. İşin doğası gereği işçi sendikası da bu oranın biraz üstünde ısrar edecektir. Bana göre %45, %50 civarında asgari ücrete bir iyileştirme yapılmalıdır" ifadelerini kaydetti.

YÜZDE 30 ZAM YAPILIRSA 22 BİN TL MAAŞ ALACAKLAR

Deutsche Bank'ın olası tahmininin gerçekleşmesi durumunda alınacak maaşı hesaplayan Yılmaz, yüzde 20'lik bir zamın sonucu olarak maaşın 20 bin 402 TL olabileceğini söyledi. Yılmaz, "Yüzde 30 artış olması durumunda 22 bin 102 TL, yüzde 40 artış olması durumunda 23 bin 803 TL olacaktır. Asgari ücrete yüzde 50 oranında bir artış yapılırsa bu durumda yeni rakam 25 bin 503 TL’ye yükselecektir" sözlerini kullandı.

Refah payı için de açıklamada bulunan Yılmaz, şu cümleleri söyledi:



"Asgari ücret belirlenirken özellikle enflasyon verileri, ücretlerin genel düzeyi, geçinme endeksi gibi veriler masaya yatırılarak pazarlık yapılmaktadır. Dolayısıyla 5’er üyeden oluşan komisyonda yürütmeyi yapan organ belirleyici nokta olacaktır"

SON YÜKSEK ZAM OCAK AYINDA OLACAK

Ocak ayının son yüksek zam olacağını söyleyen Yılmaz, bunun sebebini OVP'de belirtilen yıllık enflasyon oranların olduğunu şu ifadelerle anlattı:

"OVP bünyesinde enflasyon bu yıl %41.5, 2025’te %17.5, 2026’da %9.7, 2027’de %7.0 olarak hedeflenmiştir. İlerleyen süreçte enflasyonun düşeceğini varsayarsak tabi ki ocak zammı son yüksek zam olacaktır.”