Sosyal güvence nedir? Kapsamı nedir? Toplum için önemi nedir?

Toplumları oluşturan bireylerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için bazı haklara, güvencelere, inanışlara ve değerlere sahip olması gerekir. Bu noktada devletler devreye girerek bireylerin ve toplumların ihtiyaç duydukları gereksinimleri meydana getirmek ve bu konuda çeşitli hizmetler vermekle yükümlü olurlar. Sosyal güvence de bireylerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için sağlanan bazı hizmetleri ifade etmek için kullanılır.

Sosyal güvence nedir?

Sosyal güvence, toplumu oluşturan bireylerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için devlet ya da diğer yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan finansal güvenceyi ifade edebilmek için kullanılan bir terimdir. Buna göre insanların sağlık, hastalık, emeklilik, hastalık, kaza, yaşlılık gibi çeşitli risklere karşı korunmalarını sağlar.

Sadece bireylerin kendi yaşamlarını korumalarına destek olmakla kalmayan sosyal güvence aynı zamanda toplumsal dayanışmayı da destekleyici özelliğe sahiptir. Bu nedenle sosyal güvence sistemleri genel olarak vergi gelirleri ile finanse edilir.

Sosyal güvence toplumsal eşitsizliklerin önlenmesine yardımcı da olur. İnsanların belli yaşam koşularına göre en temel ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlayan sosyal güvence ekonomik güvencesizlik gibi olumsuz durumların da önüne geçer.

Sosyal güvence kapsamı nedir?

Devlet ve resmi kuruluşlar tarafından sağlanan sosyal güvence sistemleri farklı ülkelerde çeşitli biçimlerde uygulanır. Genel olarak sosyal güvence sistemi başlıca olarak şu alanları kapsar:

Sağlık güvencesi

Emeklilik sigortası

İşsizlik sigortası

Çocuk yardımları

Aile yardımları

Hastalık sigortası

Engellilik sigortası

İş kazası sigortası

Meslek hastalığı sigortası

Sosyal güvence bireylerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için en temel unsurlardan biridir. Toplumsal refahın sağlanabilmesi adına da kritik bir görevi vardır. Bu sistem sağlık, istihdam, engellilik gibi çeşitli alanları kapsar. Bu sayede de toplumun her bireyinin güvenliğini ve ekonomik dengeyi sağlamak mümkün olabilir.

Sosyal güvencenin toplum için önemi nedir?

Bireylerin ve toplumun karşılaştığı ya da karşılaşabileceği olası risklere karşı koruması sosyal güvence sistemi ile doğru orantılıdır. Bu sistemin toplum için önemleri şu ana başlıklarla açıklanabilir:

Toplumda eşitlik sağlar ve adaletsizliğin önüne geçer.

Toplumsal dayanışmayı güçlü hale getirir.

Ekonomik istikrar ve düzenlilik sağlar.

Sosyal barışı destekleyici özelliği vardır.

Sağlıkta ve eğitim sisteminde eşitlik sağar.

Aileleri korur.

Yaşam kalitesini arttırıcı etkisi vardır.

Sosyal güvenlik ağı ile kriz zamanlarında koruma sağlanır.

Toplumdaki her bireyin hakkını korur.

Toplumda gelir dağılımındaki eşitsizlikleri ve adaletsizlikleri gidermeyi de hedefleyen sosyal güvence sistemi aynı zamanda hem bireysel hem de toplumsal güvenlik de sağlar. Ekonomik istikrar da bireylerin, ailelerin maddi güvencelerinin sağlanması yolu ile gerçekleştirilir. Sağlık ve eğitim alanlarında toplumsal eşitsizliklerin önüne geçerek adalet sağlamayı da amaçlayan sosyal güvence sistemi ile her vatandaşın eşit olan sağlık hizmeti ve eğitim alma hakları da korunur.

Sosyal güvenlik ağı sayesinde oluşan kriz anlarında koruma sağlanır. Doğal afetle, ekonomik krizler gibi çeşitli olumsuz durumlar hem toplumu hem de bireyi derinden etkiler. Sosyal güvence sistemi ile bu krizlerin en az hasarla atlatılması hedeflenir.

Toplumu oluşturan her birey ayrım olmadan sosyal güvenceden yararlanma hakkına sahiptir. Bu nedenlerle de sosyal güvence sistemi önemli bir sistemdir.