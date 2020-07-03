Sosyal güvencesi olmayanlara devletten maaş desteği! 672 TL'lik aylık için şartlar...

Yaşlılar, çocuklar ve kadınlar sosyal devlet politikalarının bir yansıması olarak toplumda sosyal yardımlardan en sık yararlanan kesimi oluşturur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve maddi açıdan ihtiyaç sahibi durumunda nitelendirilen yaşlılara devlet her ay düzenli olarak maaş ödemesi yapıyor. Sosyal destek olarak nitelendirilen 65 yaş aylığı vatandaşlara bir nebze olsun soluk olurken; sağlık sigortası bulunmayan yurttaşların da yaşamını kolaylaştırıyor. 65 yaşını dolduran ve geçimini sağlamak için herhangi bir geliri olamayan vatandaşlara devlet her ay maddi destek sağlıyor.
Koronavirüs pandemisi döneminde adını sıklıkla duyduğumuz 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için devlet yardım sağlamayı sürdürüyor. Milyonlarca yurttaş devletten gelen maaş desteğiyle hayatlarını devam ettirirken sağlık güvenceleri de oluyor. Emekli maaşından oldukça farklı olarak verilen 65 yaş aylığından yararlanması için kişilerin 2022 sayılı kanun ve bunun kapsamında çıkarılan yönetmelikteki maddelere uygun olması gerekir. Peki, 65 yaş aylığından maaşından kimler yararlanabilir? Şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır?
65 yaş aylığı temelde çalışması mümkün olmayan yaşlıların temel ihtiyaçlarını ve hayat seviyelerini standartta tutmak için verilen yardımı ifade eder. Bu aylıktan temelde sosyal güvencesi bulunmayan, devletten dul ya da yetim aylığı almadan hiçbir gelire sahip olmayan, maddi durumu belirli bir limitin altında bulunan ve bakımı devlet kurum ile kuruluşlarında karşılanmayan kişiler yararlanabilir.
2022 sayılı kanun ve bun kapsamında çıkarılan yönetmelikteki maddelere göre 65 yaş aylığının şartları belirlenmiştir.
Kişilerin söz konusu aylıktan yararlanabilmesi için ilk adımda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 65 yaşını doldurmuş olması istenir.
Başvuruda bulunacak kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde 4A, 4B ya da 4C sigortalılık kollarından birine mensup olmaması gerekir. Başka bir ifadeyle kişilerin sosyal güvencesi bulunmamalıdır.
Aynı hanede birlikte yaşama şartına bakılmaksızın kendisi ve eşi baz alınarak kişi başına düşen aylık gelir asgari ücretin 1/3'ünden az olmalıdır. 2020 yılı için bu miktar 774.90 TL olarak belirlenmiştir.
Aylık alacak kişilerin düzenli bir gelirinin olmaması da istenilen şart arasında dikkatleri çeker. Sosyal Güvenlik Kurumunca dul veya yetim aylığı ödenen, eşi tarafından nafaka alan kişilere aylık bağlanmaz.
65 yaş aylığında kişilerin ihtiyaç sahibi olduğunun tespit edilmesi gerekir. Bu nedenle kişilerin muhtarlık ya da kaymakamlıklardan muhtaçlık belgesi alması işlemlerin süresini kısaltır.
65 yaş aylığı için yapılan resmi başvurular kişilerin ikamet adreslerinin bağlı bulunduğu kaymakamlıklar aracılığıyla tamamlanır. Aynı zamanda e-Devlet kapısında bulunan Sosyal Güvenlik Kurumunca desteklenen "5510 Sayılı Kanun 4/1 (c) Kapsamında Yaşlılık Aylığı Bağlanması" sayfasına tıklayarak da başvurular yapılabilir.
2020 yılının asgari ücreti üzerinden 65 yaş aylığı 672 TL olarak belirlenmiştir. 65 yaş aylığına dair ilk ödeme ikamet adresinin bulunduğu Ziraat Bankası şubelerinden çekilir. Kişilerin ikamet ettikleri bölgede Ziraat Bankası olmaması durumunda ise aylıklar PTT hesaplarına yatırılır.
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