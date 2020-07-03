Sosyal güvencesi olmayanlara devletten maaş desteği! 672 TL'lik aylık için şartlar...

Yaşlılar, çocuklar ve kadınlar sosyal devlet politikalarının bir yansıması olarak toplumda sosyal yardımlardan en sık yararlanan kesimi oluşturur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve maddi açıdan ihtiyaç sahibi durumunda nitelendirilen yaşlılara devlet her ay düzenli olarak maaş ödemesi yapıyor. Sosyal destek olarak nitelendirilen 65 yaş aylığı vatandaşlara bir nebze olsun soluk olurken; sağlık sigortası bulunmayan yurttaşların da yaşamını kolaylaştırıyor. 65 yaşını dolduran ve geçimini sağlamak için herhangi bir geliri olamayan vatandaşlara devlet her ay maddi destek sağlıyor.

Koronavirüs pandemisi döneminde adını sıklıkla duyduğumuz 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için devlet yardım sağlamayı sürdürüyor. Milyonlarca yurttaş devletten gelen maaş desteğiyle hayatlarını devam ettirirken sağlık güvenceleri de oluyor. Emekli maaşından oldukça farklı olarak verilen 65 yaş aylığından yararlanması için kişilerin 2022 sayılı kanun ve bunun kapsamında çıkarılan yönetmelikteki maddelere uygun olması gerekir. Peki, 65 yaş aylığından maaşından kimler yararlanabilir? Şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır?