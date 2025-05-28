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Sosyal medya bunu konuşuyor! E-ticaret sitesinde oto yıkama jetonu... "Bir jetonu 50 liraya satıyor petrol, mis gibi yıkıyorum 7 liraya"

Sosyal medyada yayılmaya başlayan bir olay tartışmaları da beraberinde getirdi. Bir e-ticaret sitesinde benzinliklerdeki oto yıkamalarda ve bazı oyun makinelerinde kullanılabilen jeton satışı yapılıyor. Bahsi geçen siteye giren şahıslar aldıkları jetonlar ile benzinliklerdeki oto yıkama işini adeta bedavaya getiriyor. Jetonu alan şahıslardan biri yaptığı yorumda "10 numara 5 yıldız. Bir jetonu 50 liraya satıyor petrol. Gidiyorum mis gibi yıkıyorum 7 liraya" ifadelerine yer verdi.

Sosyal medya bunu konuşuyor! E-ticaret sitesinde oto yıkama jetonu... "Bir jetonu 50 liraya satıyor petrol, mis gibi yıkıyorum 7 liraya"
Melih Kadir Yılmaz

Bazı petrol şirketleri getirdikleri oto yıkama sistemi ile müşterilerine oto yıkama hizmeti sunuyor. Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatnadaşlar aldıkları jetonları makinelere koyarak araçlarını yıkıyor.

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JETON UYANIKLARI E-TİCARET SİTESİNDE SATIŞA BAŞLADI

Sistemdeki açığı değerlendiren jeton uyanıkları ise benzinliklerde satılan jetonları bir e-ticaret sitesinde satmaya başladı. Değersiz metallerden çok ucuza üretim yapan jeton uyanıkları, bahsi geçen jetonları “Langırt & Oto Yıkama Jetonu” başlığıyla satışa sunuyor.

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MAKİNELERDE SORUNSUZ ŞEKİLDE KULLANILIYOR

Satışlar ise genellikle 100, 200 veya 500'lü paketler halinde yapılıyor. Gerçek jetonlara göre çok daha ucuz olan bu sahte parçalar, makineler tarafından da sorunsuzca kabul ediliyor.

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"BİR JETONU 50 LİRAYA SATIYOR PETROL, GİDİYORUM MİS GİBİ YIKIYORUM 7 LİRAYA"

Öte yandan e-ticaret firmaları üzerinden satılan jetonlardan alan bazı kullanıcılar ise yorumlarda bulundu. Bir kişi "10 numara 5 yıldız. Bir jetonu 50 liraya satıyor petrol. Gidiyorum mis gibi yıkıyorum 7 liraya" yorumunda bulundu.

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"YIKAMA MAKİNELERİNDE UYUM SAĞLADI"

Ürünün sorunsuz şekilde geldiğini söyleyen başka bir kullanıcı da "Mükemmel şekilde yıkama makinelerinde uyum sağladı" dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bir diğeri ise 100'lü paketin içindeki jetonları sayıdığını ve tam 100 adet gönderildiğini söyleyerek, "Oto yıkama ve konsol oyunlarında işe yarayacaktır. Tavsiye ederim" yorumunda bulundu. Konu sosyal medyada da gündem oldu. Kullanıcılar konuyla ilgili olarak birçok bulundu.

UZMANLARDAN 'SİSTEM' UYARISI

Öte yandan jeton sistemi kullanan işletmelerin bu durum karşısında nasıl bir önlem alacağı bilinmezken, uzmanlar, makinelerin daha güvenli sistemlerle güncellenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
e-ticaret benzinlik oto yıkama
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