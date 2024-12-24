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Sosyal medya düzenlemesi için ilk adım 27 Ocak'ta atılacak! Komisyon Japonya'ya gidiyor... Formül belli oldu: 13 yaştan itibaren kademeli geçiş yapılacak

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
24.12.2024 09:44
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Sosyal medya kullanımında yaş sınırı konulması bir süredir gündemdeydi. Düzenlemenin yapılması bekleniyorken TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu'nun çalışmalar yaptığı biliniyor. Komisyon Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, yapılacak düzenleme için Japonya'ya gidip örneklerini izleyecek.

Sosyal medya düzenlemesi için ilk adım 27 Ocak'ta atılacak! Komisyon Japonya'ya gidiyor... Formül belli oldu: 13 yaştan itibaren kademeli geçiş yapılacak

Çocukların, sosyal medyadaki içerikler karşısında savunmasız olmasından dolayı yaş sınırlandırılmasının geleceği konuşuluyordu. TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu konu ile ilgili dünyadaki örnekleri incelemek için ilk olarak 27 Ocak'ta Japonya'yı ziyaret edecek.
Komisyonun ilerleyen günlerde İngiltere, Norveç ve ABD'ye de ziyaretler gerçekleşitrmesi bekleniyor.

Sabah'a açıklamalarda bulunan Alt Komisyon Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, ocak ayında düzenleme için ilk adımı atacaklarını kaydederek, "Avrupa ülkeleri hızlı karar aldılar. Uygulama sonuçları örnek olacak ve Türkiye'ye özgü en sağlıklı düzenlemeyi ortaya koyacağız" şeklinde konuştu.

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KADEMELİ DÜZENLEME GELECEK

Kademeli geçişi savunduğunun altını çizen Katırcıoğlu, yurtdışı uygulamalarına bakacaklarını kaydederek, "13 yaşla başlayıp iyi sonuç elde edilemezse 16 yaşa kademeli geçiş olabilir. 13 yaşa yönelik acil bir düzenleme sonrasında 16 yaşa varan bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu yönünde kanaatimiz var. Komisyondaki üyeleri de 13 yaştan başlayıp 16 yaşa kademeli geçilmesi eğiliminde" sözlerini kullandı.

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ÇOCUKLARIN DA FİKRİ SORULACAK

Aile Bakanlığı koordinesinde çocuk il komitelerinin komisyona çağrılacağını belirten Katırcıoğlu, "Her yaştan çocuklar olacak, böylece kendileriyle ilgili bir düzenlemede çocuklar da karar vermiş olacak" dedi.

Sosyal medyada her gün yeni olay duyduklarını belirten Katırcıoğlu, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Tehdit, istismar, şiddet, terör örgütlerinin, LGBT'lilerin girişimleri, siber zorbalık, dijital bağımlılık, sanal otizm ve yapay zekanın getirdiği daha bir çok tehlike söz konusu. Hızlı ve Türkiye'ye en uygun bir çalışmayı mutabakatla hayata geçireceğiz"

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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