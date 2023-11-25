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Sosyal medya fenomenlerinin vergilendirilmesinde yeni düzenleme! Kapsam genişletiliyor

25.11.2023 16:28 | Son Güncelleme:
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TBMM'ye sunulan 80 maddelik yeni torba yasada, sosyal medya fenomenleriyle ilgili düzenleme de yer alıyor. Sosyal medya fenomenlerine sağlanan vergi kolaylığının kapsamı genişletiliyor. Buna göre, internet ve diğer elektronik ortamlar üzerinden gelir getiren tüm iş dalları için vergi kolaylığı sağlanacak. Düzenleme yasalaştığında, şu an yaklaşık 10 bin olan vergi mükellefi fenomen sayısının iki katına çıkması bekleniyor.

Sosyal medya fenomenlerinin vergilendirilmesinde yeni düzenleme! Kapsam genişletiliyor

Youtuber olarak bilinen sosyal medya fenomenleri için 2 yıl önce yapılan vergi kolaylığının kapsamının genişletilmesi için yeni adım atıldı. TBMM'ye sunulan yeni torba yasada internetten kazanç sağlayan daha fazla meslek grubunun vergilendirilmesi için yasal düzenleme de yer alıyor.

Sosyal medya fenomenleri 2021 yılında vergi sistemine dahil edildi. İnternet ortamında metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşanlara, kolay mükellefiyet ve vergi ödeme imkanı getirildi. Fenomenler, yıllık gelirleri 1 milyon 900 bin lirayı aşmamak ve banka hesabı açmak kaydıyla basit usulle vergilendiriliyor.

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KAPSAM GENİŞLETİLİYOR

TRT Haber'in haberine göre, Meclis'e sunulan yeni torba teklifte ise kapsam genişletiliyor. Sadece sosyal medya aracılığıyla değil, internet ve diğer elektronik ortamlar üzerinden gelir getiren tüm iş dalları için vergi kolaylığı sağlanacak.

ÖĞRETMENLER, SANATÇILAR DA DAHİL EDİLECEK

İnternetten ders veren öğretmenler, eğitmenler, resim sergisi açanlar da vergi sistemine dahil edilecek. Sanatsal faaliyetler, bireysel kurslar, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetler de kapsama alınacak.

2021 yılından beri vergi mükellefi olan 9 bin 676 fenomen bulunuyor. Kapsam genişletildiğinde vergi mükelleflerinin sayısının 2 katına kadar çıkabileceği belirtiliyor.

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