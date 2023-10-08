Sosyal medyada 'borsa' tuzağı! Hisse önerene ceza yolda... Hesaplar kapatılacak

Son dönemde borsaya artan talep özellikle sosyal medyada hisse tavsiyesinde bulunan manipülatörlerin iştahını kabartıyor. Yaklaşık 8 milyon yatırımcıyı uyaran uzmanlar, manipülatörler için yeni düzenlemenin de yolda olduğunu belirtiyor.

HESAPLARI KAPATILABİLİR

Hiçbir uzmanlığı olmadığı halde, zenginlik vaadederek hisseler hakkında yanlış yönlendirme yapan sosyal medya hesapları incelemeye alındı. Söz konusu hesapların kapatılması da gündemde.

"HERKES BU İŞİN İÇİNDE"

Atv Haber'e konuşan A Para Genel Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner, "Herkes bu işin içinde. Herkesin bu ilgilisine de nasıl kendi lehime çeviririm diye düşünen maalesef birileri çıktı. Her ne kadar 'yatırım tavsiyesi değildir' diyerek üst başlık koysalar da sürekli al-sat şeklinde tavsiyede bulunuyorlar. " ifadelerini kullandı.

"BUNLARIN TAMAMI OYUN"

Avukat Şükrü Sarıdere de yaptığı açıklamada "Kimse kimseye oturduğu yerden sosyal medya üzerinden 2 lirasını lira yapmaz. Bunların tamamı düzmecedir, tamamı oyundur" diye konuştu.



