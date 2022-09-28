FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Sosyal medyada gündem oldu: Mont fiyatları altınla yarışıyor! Kış öncesi yeni zamlar yolda…

Sosyal medyada gündem oldu: Mont fiyatları altınla yarışıyor! Kış öncesi yeni zamlar yolda…

28.09.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış için mont almak isteyenler yüksek fiyatlar karşısında şok oldu. Geçen seneye göre neredeyse iki kat artan fiyatlara önümüzdeki günlerde maliyet kaynaklı yeni zamların gelmesi bekleniyor. Konu sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girerken, vatandaşlar, "Mont mu alalım, altın mı?" diyerek fiyatlara tepki gösterdi.

Sosyal medyada gündem oldu: Mont fiyatları altınla yarışıyor! Kış öncesi yeni zamlar yolda…

Enflasyon Ağustos ayında yüzde 80 olurken yurt içi üretici fiyatları (ÜFE) ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 143,75 arttı. Giyim eşyasında üretici fiyat endeksi yüzde 56,10, deri ve ilgili ürünlerde ise yüzde 80,78 arttı. Sektör temsilcileri artan maliyetler nedeniyle kış sezonunun zorlu geçeceğini ifade ederken, bu durumun hazır giyimde yeni zamların habercisi olduğunu ifade etti. Hammadde fiyatlarında gerilemeye rağmen diğer maliyetlerdeki artışa vurgu yapan sektör yetkilileri ÜFE ve TÜFE arasındaki farkın özellikle kışlık hazır giyim ürünlerinde yüzde 100 fiyat artışlarının şaşırtıcı olmayacağını söyledi.

EN UCUZU BİLE ALTINLA YARIŞIYOR

Havalar tam olarak soğumasa da kışlık kıyafet alışverişini şimdiden yapmak isteyen vatandaşlar mont fiyatlarını görünce neye uğradığını şaşırdı. Mağazalarda ve online satış sitelerinde kışlık mont fiyatlarının gram altın fiyatlarıyla yarıştığı görüldü. Mont fiyatlarındaki artış sosyal medyada en çok konuşulan konulardan bir tanesi haline geldi. Sosyal medya kullanıcıları “mont mu alsam gram altın mı?” diyerek tepkilerini dile getirdi.

iStock-875820218

MAĞAZALARDA ETİKET DEĞİŞTİRME EKİPLERİ OLACAK

Şirketler ise, “Fiyatları nasıl bir daha uygun yerlere getirebiliriz diye düşünüyoruz. Bu noktada da üretimi kaydırma gibi alternatifler öne çıkıyor. Biz şimdi politika üretmeye çalışıyoruz” diyerek fiyatları düşürmenin yollarını aradıklarını dile getiriyorlar.

Vatandaşların fiyat hassasiyetlerinin arttığını dile getiren sektör temsilcileri, zamların yüksek ve aralıklı değil sık ve düşük oranlı olacağını ifade ederken, ‘marketlerde yaşandığı gibi giyim mağazalarında da etiket değiştirme ekipleri’nin olacağını söylüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak?Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak?
Son dakika: Erdoğan'ın asgari ücret sözleri sonrası hesaplamalar başladı... 2023 asgari ücret için yeni senaryo! 'O rakamın altında olmayacak'Son dakika: Erdoğan'ın asgari ücret sözleri sonrası hesaplamalar başladı... 2023 asgari ücret için yeni senaryo! 'O rakamın altında olmayacak'
Benzin ve motorine indirim geliyor! Rakamı duyan akaryakıt istasyonuna akın edecek… (26 Eylül güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları)Benzin ve motorine indirim geliyor! Rakamı duyan akaryakıt istasyonuna akın edecek… (26 Eylül güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları)
Anahtar Kelimeler:
Altın mont
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

2 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Onlar da emekli olacak

2 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Onlar da emekli olacak

Kamu bankaları Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı

Kamu bankaları Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı

Korkunç cinayeti canlı yayında itiraf etti! Polisler stüdyoya girdi, gözaltına alındı

Korkunç cinayeti canlı yayında itiraf etti! Polisler stüdyoya girdi, gözaltına alındı

Kahraman polis Şehit Sedat Gezer'in teröristi etkisiz hale getirdiği an ortaya çıktı

Kahraman polis Şehit Sedat Gezer'in teröristi etkisiz hale getirdiği an ortaya çıktı

Asgari ücret için çok konuşulacak zam iddiası

Asgari ücret için çok konuşulacak zam iddiası

Emekli promosyonunda yeni detay!

Emekli promosyonunda yeni detay!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Dünya bu kızı konuşuyor! Kim Jong-un’un kızı mı?

Dünya bu kızı konuşuyor! Kim Jong-un’un kızı mı?

Gören herkes bayılıyor! TikTok'ta viral olan teknoloji harikası eşsiz ürünler

Gören herkes bayılıyor! TikTok'ta viral olan teknoloji harikası eşsiz ürünler

Yasak aşkını taksi şoförü ortaya çıkardı! ''Benim taksim''

Yasak aşkını taksi şoförü ortaya çıkardı! ''Benim taksim''

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.