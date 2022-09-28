Sosyal medyada gündem oldu: Mont fiyatları altınla yarışıyor! Kış öncesi yeni zamlar yolda…

Enflasyon Ağustos ayında yüzde 80 olurken yurt içi üretici fiyatları (ÜFE) ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 143,75 arttı. Giyim eşyasında üretici fiyat endeksi yüzde 56,10, deri ve ilgili ürünlerde ise yüzde 80,78 arttı. Sektör temsilcileri artan maliyetler nedeniyle kış sezonunun zorlu geçeceğini ifade ederken, bu durumun hazır giyimde yeni zamların habercisi olduğunu ifade etti. Hammadde fiyatlarında gerilemeye rağmen diğer maliyetlerdeki artışa vurgu yapan sektör yetkilileri ÜFE ve TÜFE arasındaki farkın özellikle kışlık hazır giyim ürünlerinde yüzde 100 fiyat artışlarının şaşırtıcı olmayacağını söyledi.

EN UCUZU BİLE ALTINLA YARIŞIYOR

Havalar tam olarak soğumasa da kışlık kıyafet alışverişini şimdiden yapmak isteyen vatandaşlar mont fiyatlarını görünce neye uğradığını şaşırdı. Mağazalarda ve online satış sitelerinde kışlık mont fiyatlarının gram altın fiyatlarıyla yarıştığı görüldü. Mont fiyatlarındaki artış sosyal medyada en çok konuşulan konulardan bir tanesi haline geldi. Sosyal medya kullanıcıları “mont mu alsam gram altın mı?” diyerek tepkilerini dile getirdi.

MAĞAZALARDA ETİKET DEĞİŞTİRME EKİPLERİ OLACAK

Şirketler ise, “Fiyatları nasıl bir daha uygun yerlere getirebiliriz diye düşünüyoruz. Bu noktada da üretimi kaydırma gibi alternatifler öne çıkıyor. Biz şimdi politika üretmeye çalışıyoruz” diyerek fiyatları düşürmenin yollarını aradıklarını dile getiriyorlar.

Vatandaşların fiyat hassasiyetlerinin arttığını dile getiren sektör temsilcileri, zamların yüksek ve aralıklı değil sık ve düşük oranlı olacağını ifade ederken, ‘marketlerde yaşandığı gibi giyim mağazalarında da etiket değiştirme ekipleri’nin olacağını söylüyor.



