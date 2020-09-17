Sosyal medyada gündem oldu! Nutella Türkiye'den "Türkiye’de satılan Nutella Helal Serfitikalıdır" açıklaması

Sosyal medyada ‘Helal değil’ tartışmalarıyla gündeme gelen Nutella, konuya ilişkin tartışmaları sonlandırdı. Resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Nutella Türkiye ürünlerinin ‘helal sertifikası’na sahip olduğunu söyledi.

Resmi Twitter hesabından üzerinden açıklama yapan Nutella Türkiye şu ifadeleri kullandı: Türkiye'de satılan Nutella ürünlerinin Manisa'daki fabrikalarında Doğu Karadeniz fındıkları kullanılarak üretildiği belirtilerek "Dünya çapında satılan bütün Nutella ürünleri helal tüketime uygundur. Nutella üreten endüstriyel tesislerimizin yüzde 90’ından fazlası halihazırda ilgili organizasyon tarafından Helal Sertifikasına sahip ve geri kalan fabrikalar da sertifikalandırma sürecindedir. Türkiye’de satılan Nutella Helal Serfitikalıdır" denildi.

KAYNAK:İHA



