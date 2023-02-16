FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Sosyal medyada gündem olmuştu! Merkez Bankası’nın 30 milyar liralık bağışı 2022 kârından…

Sosyal medyada gündem olmuştu! Merkez Bankası’nın 30 milyar liralık bağışı 2022 kârından…

16.02.2023 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT1, ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV ve TV8, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağış toplamak için yapılan ortak canlı yayına spor camiasından büyük destek geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu canlı yayına bağlanarak bankasının 30 milyar liralık bağış yapacağını duyurdu. Paranın nereden karşılanacağı sosyal medyada gündem olurken, banka kaynakları 30 milyar liranın 2022 kârından düşüleceği öğrenildi.

Sosyal medyada gündem olmuştu! Merkez Bankası’nın 30 milyar liralık bağışı 2022 kârından…

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının sarılması için başlatılan "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasına çeşitli kesimlerden geniş katılım oldu. Sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve halk depremzedelere destek olmak için ekran karşısında telefon başına geçti. Bağış miktarı; 115 milyar 146 milyon 528 bin TL'ye, atılan SMS sayısı ise 9 milyon 10 bine ulaştı. En yüksek bağışı 30 milyar TL ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yaptı.

30 MİLYAR LİRA NEREDEN KARŞILANACAK?

Ancak Merkez Bankası’nın 30 milyarlık bağış sosyal medyada gündem oldu. 1999 depremi sonrası da da bağışta bulunan bankanın bu parayı nereden karşılayacağı konusuna ilişkin Ekonomi Gazetesi’nin kaynaklarından açıklama geldi. Edinilen bilgiye göre, bankanın 30 milyar liralık bağışın 2022 karından karşılanacağı, her yıl Hazine’ye aktarılan temettünün bu yıl 30 milyar lirasının kampanya için tahsis edileceğini açıkladı.

0x0-1652286812489

HAZİNE’YE DEĞİL AFAD’A GİTTİ

Merkez Bankası, her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı’na en büyük ortağı olduğu için genel kurulu sonrası temettü ödemesi yapıyor. Nisan ayında gerçekleşen genel kurullar sonrası bankanın karı ve oluşan temettü miktarı açıklanıyor. Sonrasında bu miktar Hazine hesaplarına geçiyor. Bu yıl da nisan ayında yapılacak genel kurul ile Hazine’ye aktarılacak 2022 karının 30 milyar lirası depremzedelere bağış olacak.

Banka 2022 yılında 2021 yılı karından Hazine'ye 50 milyar TL temettü ödemesi yaptı. 2020 yılının karından da 2021 yılında 45 milyar lira aktarılmıştı. Merkez Bankası bu yıl henüz kar rakamını açıklamadı ekonomistlerin hesaplamalarına göre Merkez Bankası’nın bu yıl 40-50 milyar liranın üzerinde bir kar elde etme olasılığı bulunuyor. Bu karın da 30 milyar lirası AFAD’a depremzedeler için bağış olarak aktarılacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
IIF'ye göre TL'nin adil değeri 21! IIF'ye göre TL'nin adil değeri 21!
İstanbul'ın sadece bir ilçesinde 2.300 bina! Yıkıma başlandı...İstanbul'ın sadece bir ilçesinde 2.300 bina! Yıkıma başlandı...
Yeni konutlar nereye yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladıYeni konutlar nereye yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Anahtar Kelimeler:
deprem TCMB

En Çok Okunan Haberler

Telefonu enkazda bulmuştu, son siparişini görünce kahroldu...

Telefonu enkazda bulmuştu, son siparişini görünce kahroldu...

Bağış kampanyasına Arda Güler için isim benzerliği...

Bağış kampanyasına Arda Güler için isim benzerliği...

En çok ihtiyaç duyulan günlerde zamlandı!

En çok ihtiyaç duyulan günlerde zamlandı!

IIF'ye göre TL'nin adil değeri 21!

IIF'ye göre TL'nin adil değeri 21!

Enkazı kaldırmanın faturası 12 milyar TL!

Enkazı kaldırmanın faturası 12 milyar TL!

Altın, rekora sırt döndü! 'O diplere hazırlanın…'

Altın, rekora sırt döndü! 'O diplere hazırlanın…'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Hem işlevsel hem uzun ömürlü en iyi ütü modelleri

Hem işlevsel hem uzun ömürlü en iyi ütü modelleri

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Saatlerini bilgisayar başında geçirenler buraya! Duruş bozukluğu yaşamamak için yapmanız gerekenler

Saatlerini bilgisayar başında geçirenler buraya! Duruş bozukluğu yaşamamak için yapmanız gerekenler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.