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Sosyal medyada gündem olmuştu! Yurt dışına buğday satıldı mı? Açıklama geldi

18.07.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada, yabancı şirketlerin Adıyaman ve çevresinde, yüksek fiyattan buğday aldığı, bu buğdayların yurt dışına çıkartılacağı iddiaları ortaya atıldı. İki günden beri sosyal medyada geniş yer bulan bu iddialar, Adıyaman’da ki yetkililer ve çiftçiler tarafından yalanlandı.

Sosyal medyada gündem olmuştu! Yurt dışına buğday satıldı mı? Açıklama geldi

Adıyaman’dan toplam 200 bin ton civarında buğday üretildiğini dikkat çeken yetkililer iddiaları yalanladı.

Adıyaman Buğday Pazarı Başkanı İsmet Atlı, sosyal medyada atılan iddiaları yalanlayarak, “Öyle bir şey kesinlikle yok. Bizim bir çiftçi sosyal medyaya böyle bir şey yazmış ama bu gerçek değildir. Toprak Mahsulleri Ofisi yetkilileri, o çiftçiyle görüştü. Çiftçi ‘şaka yaptım’ demiş. Adıyaman’da anca 200 bin ton buğday arpa üretimi var. Sosyal medyada 500 bin ton deniliyor. Adıyaman’da öyle bir üretim rakamı yok. Ortalığı karıştırmak için böyle yapmış olabilir. Daha sonra paylaşımını düzeltti” dedi.

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Çiftçi Sait Bulut ise iddialarla ilgili, “Öyle bir şey yok. Yalan söylüyorlar. Hiç alakası yok, milleti kışkırtmak için yapıyorlar. Millet rahat olsun. Devletimize karşı milleti kışkırtmak için bunu yapıyorlar” dedi.

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Buğday pazarı Esnafı Yakup Elçi ise, iddiaları duyduklarını ve çiftçilerinde kendilerine bu durumu sorduğunu belirterek, “Çiftçilere bu dedikodulara itibar etmemeleri söyledik. Sosyal medyaya güvenmesinler. İddia edenler yanlış bilgi yaymıştır” diye konuştu.
Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas ise “Son zamanlarda Adıyaman’dan yurt dışına çok miktarda buğday satıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Adıyaman
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