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Sosyal medyada o ilanlar Bakanlığı harekete geçirdi! Konut ve araç satışında yeni dönem! 100 bin TL'ye kadar ceza yolda

26.10.2024 07:53
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Konut ve otomobil ilanları ile sosyal medya üzerinden usulsüz satış yapanlar Ticaret Bakanlğı’nın takibine takıldı. Bakanlık özellikle Instagram’ı kullanarak usulsüz satış yapanlara 10 bin lira ile 100 bin lira arasında ceza kesmeye hazırlanıyor. İşte detaylar…

Sosyal medyada o ilanlar Bakanlığı harekete geçirdi! Konut ve araç satışında yeni dönem! 100 bin TL'ye kadar ceza yolda

Konut ve otomobil piyasası, Ticaret Bakanlığı’nın son iki yılda devreye aldığı tedbirler ile normale döndü. Piyasadaki köpük fiyatlar erimeye başladı. Özellikle ticaret yapılan ilan sitelerine özen gösterildi. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi ile sahte ilanlarla vatandaşların karşılaştığı fiyat manipülasyonlarının önüne geçildi.

Ayrıca satışa aracılık yapacak olan kişilerin, yetkilendirilmiş emlakçı olması şartı da devreye girdi. Satışların ‘güvenli ödeme sistemi’ ile yapılmasına karar verildi. İkinci el otomobil piyasasında ise 6 ay 6 bin kilometreden önce sıfır otomobil satışının şirketler tarafında yasaklanması kararı da uzatıldı.

USULSÜZ SATIŞLAR İNSTAGRAM’A KAYDI

Türkiye gazetesinin haberine göre; İlan sitelerinde uygulanan denetim bazı fırsatçıların sosyal medyaya kaymasına sebep oldu. İnternetteki ilanların takip edilmesi nedeniyle, satışlarını Instagram’a kaydıranlar, usulsüz satışa devam eder oldu. Bunu gören Ticaret Bakanlığı, denetimlerin sosyal medyada da yapılacağını açıkladı. Bu tür mecralarda fahiş fiyat sahte ilan ya da kural dışı satış yapanlara 10 bin lira ile 100 bin lira arasında ceza kesileceği duyuruldu.

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“VERGİSİNİ ÖDEYEN ESNAFIZ”

Konuyla ilgili görüş aldığımız bir galerici esnafı “Biz vergimizi ödeyen ve işlerimizi hukuk çerçevesinde yaparken, bireysel satıcılar belirlenen kurallar dışında sosyal medyada satış yapıyor. Bir Instagram hesabı açıp, bunu da bot hesaplarla destekleyerek istedikleri gibi at koşturuyorlar. Mutlaka bakanlık buna el atmalı. Yapılan satışlardan elde edilen gelirlerin vergisi ödenmiyor.

GALERİCİLER DE ŞİKAYETÇİ

Çoğu ilanlar sahte, sağlam görünen arabalar pert çıkıyor. Sosyal medyada yapılan ticaretin güvenilirliği yok. Tüketici problem yaşadığında ya da dolandırıldığında ‘galerici esnafı’ kötü oluyor. Bakanlık, konut veya otomobil olsun, sosyal medyada satış yapanlara; usullere uymuyorlarsa ceza kesmeli” açıklamasında bulundu.

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DİSTRİBÜTÖRLERE YENİ KURALLAR

Konu Ticaret Bakanlığının da radarına girdi. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, otomobil ilanları ile ilgili olarak bazı sosyal medya platformlarına yönelik yeni yönetmeliklerin geleceğini söyleyerek “Şu anda tespitleri yapıyoruz. Onlar ya bize uyacaklar ya da uymadıkları takdirde her ilan başına 10 bin - 100 bin TL arası ceza uygulanacak” dedi.

Bakanlık ayrıca, sadece sosyal medya platformlarına değil, distribütörlere yönelik de çeşitli yeni yükümlülükler getirildiğini açıkladı. Ticaret Bakanlığı tarafından motorlu kara taşıtlarının ticaretine dair yapılan düzenlemelerde, distribütörlerin yetkili satıcılarla ilişkilerinde belirli kurallara uyum sağlamaları gerektiğini vurgulayan Gürcan, şöyle konuştu:

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ARAÇ FİYATINDA SONRADAN ARTIŞ YASAKLANDI

Distribütörlerin, yetkili satıcıları son üç yılın aylık ortalama satış miktarını aşacak şekilde araç alımı yapmaya zorlamaması gerekecek. Fatura tarihinden itibaren, araç fiyatında sonradan artış yapılması yasaklandı. Distribütörler, taşıtı satın alan yetkili satıcıya en geç 15 gün içinde teslim etmekle yükümlü olacak. Yetkili satıcıların araç satışlarını veya kampanyalara katılımlarını mal veya hizmet alımı gibi şartlara bağlamamaları gerekecek. Bu kapsamda, yeni düzenlemeler ile sektördeki ticari ilişkilerde şeffaflığın ve adil ticaretin sağlanması hedefleniyor.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil ilan konut
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