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Sosyal medyadaki 'Merkez Bankası Başkanı' paylaşımı gündem oldu! Özgür Demirtaş'tan açıklama

24.04.2023 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere odaklandı. Seçimlere az bir süre kala sosyal medyadan bir paylaşım yapıldı. Söz konusu paylaşımda DEVA Partisi Ali Babacan'ın seçimlerin kazanılması durumunda Merkez Bankası başkanlığı için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Özgür Demirtaş, Hakan Kara ve Refet Gürkaynak'ın ismini önerdiği iddia edildi. Gündem olan paylaşımla ilgili Özgür Demirtaş açıklama yaptı.

Sosyal medyadaki 'Merkez Bankası Başkanı' paylaşımı gündem oldu! Özgür Demirtaş'tan açıklama

Türkiye adım adım seçimlere giderken siyasetin gündemi de hareketlendi. Yaşanan gelişmeler yakından takip edilirken yapılan bir paylaşımda Millet İttifakı'nın kazanması durumunda DEVA Partisi Ali Babacan'ın, Merkez Bankası başkanlığı için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Özgür Demirtaş, Hakan Kara ve Refet Gürkaynak'ın ismini önerdiği iddia edilmişti.

DEMİRTAŞ AÇIKLAMA YAPTI

Söz konusu paylaşıma Demirtaş sosyal medyadan yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Demirtaş açıklamasında söz konusu paylaşımın doğru olmadığını ifade etti.

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Demirtaş, şunları ifade etti:

"Bu haber doğru değil. Siyaseten bir görev almayacağımı, ÖN PLANDA pozisyonda olmayacağımı çok yazdım Hakan da, Refet de arkadaşlarım. Daha önce de belirttiğim gibi Merkez Bankası başkanı HAKAN KARA olmalı, olmalı, olmalı ve olmalı… Sevgili Refet de bu görüşüme katılacaktır."


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