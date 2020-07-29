Sosyal ve ekonomik destek ödemesi ne zaman yatacak? Bakan'dan SED açıklaması!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; uzun süredir cevap aranan sosyal ve ekonomik destek ödemesi ne zaman yatacak sorusuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakan Selçuk’un yaptığı yazılı açıklamaya göre çocukların aileleri ile beraber bayram sevinci yaşayabilmesi ve ailelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi adına SED ödemeleri yani Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri öne çektiklerini aktardı. Emekli maaşları ve burs ödemelerinin bayram öncesine çekilmesinin ardından SED ödemeleri ne zaman yatacak sorusu da sorulmaya başlamıştı. Peki, sosyal ve ekonomik destek ödemesi ne zaman yatacak 2020?

SED parası ne zaman yatar 2020?

Bu sene Kurban Bayramı 31 Temmuz ile 3 Ağustos tarihleri arasında denk geldiği için SED parası ne zaman yatar sorusunun yanıtı aranıyordu. Bayramın ödeme tarihlerine denk gelecek olması ve bayram öncesindeki nakit ihtiyaçlarının giderilmesi için SED ödemesi SED hizmeti kapsamında il müdürlükleri tarafından 2020 Ağustos ayı için bugün yapılacak.

SED ödemesi ne zaman hesaba geçer diye merak eden vatandaşlar için bugün ödemelerin yapılacağının müjdesini veren Bakan Selçuk; SED yardım ödemesi ile 131 bin çocuk için 138 milyon lira ödeme yapılacağını belirtti. Sosyal ve ekonomik destek ödemesi ile çocukların aile yanında desteklenerek aile bütünlüğünün korunmasının ve çocuklarının yararının gözetildiğini aktaran Bakan Selçuk; SED ödemeleri ile ilgili olarak tüm ödemelerin çocuklar ve aileleri için hayırlı olmasını diledi. Aynı zamanda Bakan Zehra Zümrüt Selçuk; çocukların ve ailelerinin mübarek Kurban Bayramlarını da tebrik etti.

