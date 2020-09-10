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Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Hizmeti nedir? SED yardımı başvurusu nasıl yapılır? SED sorgulama ekranı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.09.2020 11:46 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde ihtiyaç sahibi ailere sosyal ve ekonomik anlamda destek sağlanır. Aile yardımları kapsamında geliştirilen porojelerden biri de Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Hizmeti olarak bilinir. Dar gelirli ailelere nefes olan SED yardımına ilişkin bilgiler vatandaşlar tarafından derinlemesine araştırılıyor.

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Hizmeti nedir? SED yardımı başvurusu nasıl yapılır? SED sorgulama ekranı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında çalışmalarını yürüten Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nca ihtiyaç sahibi olarak değerlendirilen ailelerin ekonomik koşullarını destelemek amacıyla SED yardımı yapılır. Peki SED nedir? Kimler SED yardımından faydalanabilir? SED yardımı başvurusu nasıl yapılır? SED ödemeleri ne zaman yapılır? İşte SED yardımına ilişkin merak edilen tüm detaylar...

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK (SED) HİZMETİ NEDİR?

SED ödemeleri diğer sosya yardımlardan farklı olarak hak sahibi kişilere maaş bağlanması anlamına gelmez. SED yardımı çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürüdükte zorluk yaşayan ailelere verilen bir yardımdır. Ailelerin ekonomik koşullarını iyileştirme ve değiştirme sürecinde çocukların bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre SED yardımları yapılır. SED yardımı kapsamında ailelere hem ekonomik hem de psiko-sosyal destek sağlanır.

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK (SED) BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Sosyal ve Ekonomik Destek kapsamında ailelerin yerine getirmesi gereken koşullar belirlenmiştir. Maddi zorluk yaşayanlar SED yardımı şartlarını araştırmaya başladı. SED yardımından yararlanabilmek için şartlar;

  • Sosyal hizmetler kuruluşunda hayatını devam ettiren çocukların haklarında bakım tedbiri kararı verilmesi durumunda ailesi ya da yakınları yanına verilebilecek olması,
  • Yoksulluk seviyesinde maddi zorluklar sebebiyle korunmaya muhtaç durumuna düşebilecek çocukların haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilmesi,
  • Bakım tedbiri kararı verilen ancak yaş sınırı tamamlayan sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden gençlerin bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşebilmesi,
  • Olağanüstü bir felaket, doğal afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisini ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılanmaması durumda,
  • Hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlar nedeniyle sorumluluğu altındaki çocuklara bakılamaması gereklidir.

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETİ (SED) BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

‘SED başvurusu nasıl yapılır’ sorusunun cevabı şahsen ve online olmak üzere iki çeşit yapılır. SED başvurusu İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlükleri ve e-devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilir. İl Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlükleri’nden şahsen, e-devlet kapısından ise online olarak tamamlanır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oluşturulan ‘Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu’ sayfası aracılığıyla yapılır.

E-DEVLET SED BAŞVURUSU

SED başvurusu sırasında dilekçe, T.C kimlik numarası beyanı, gerekli olması halinde sağlık raporu ve öğrenci belgesi gereklidir.

SED YARDIMI SORGULAMA EKRANI

SED YARDIMI NE KADARDIR?

Ekonomik destekler süreli ve geçici olmak üzere nakdi olarak yapılmaktadır. Geçici ekonomik destek yılda bir, en fazla 2 defa yapılır. Süreli ekonomik destek ise onayda belirtilen süre boyunca her ay yapılmaktadır .

SED YARDIMI ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILIR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk SED yardımı ödeme tarihlerini açıkladı. Bakan Selçuk, 8-15 Eylül 2020 tarihleri arasında hak sahibi kişilerin hesaplarına yatırılacağını söyledi. SED ödemesi kapsamında Bakan Selçuk 129 bin çocuk için 134 milyon ödeme yapılacağını belirtti. Bakan Selçuk, “SED ile çocukları aile yanlarında destekleyerek aile bütünlüğünü koruduklarını ve çocukların üstün yararını gözettiklerini ifade etti. Henüz SED parası hesabına yatmamış olan vatandaşların ise ödemelerin hesaplarına geçmesi için 15 Eylül tarihine kadar beklemeleri gerekiyor” dedi.

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