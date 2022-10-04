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Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? Çocuk ve kişi sayısına göre…

04.10.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal yardım paraları ödeme tarihleri, bu yardımlardan yararlanmak isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor. Sosyal yardım başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Bakan Yanık, Türkiye Aile Destek Programından faydalanmak isteyen vatandaşların, e-Devlet üzerinden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla başvurularını yapabildiklerini açıkladı. Peki, Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak?

Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? Çocuk ve kişi sayısına göre…

Sosyal yardım parası başvuruları yoğun ilgi görüyor. İhtiyaç sahiplerine verilen sosyal yardım parası başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilirken ödemeler de devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin ilave destek sağlayacaklarını açıkladı. Yanık açıklamasında ödeme tarihleri hakkında da bilgi verdi.

SOSYAL YARDIM PARALARI NE ZAMAN YATACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada Aile Destek programı ödemeleri ile ilgili, ‘'Ödemeleri ekim ayı ilk haftasında yapmayı planlıyoruz, bir problem çıkmazsa' dedi. Bakan Yanık daha önce yaptığı açıklamada diğer yardım ödemelerinin kasım ayında verileceğini duyurmuştu.
ÇOCUK SAYISINA GÖRE ARTIŞ OLACAK
Bakan Yanık daha önce yaptığı açıklamada, sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin ilave destek sağlayacaklarını kaydederek, “Çocuk Destek Bileşeni” kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 ile 650 lira aralığında destek vereceklerini belirtti. Bakan Yanık, “Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350, 3 çocuklu hanelere 450, 4 çocuklu hanelere 550, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlayacağız.” demişti.

sosyal-yardım

ELEKTRİK DESTEĞİNDE KİŞİ SAYISI ÖNEMLİ
Türkiye Aile Desteğinden yararlanan haneleri Elektrik Tüketim Desteğinden de yararlandıracaklarının bilgisini veren Bakan Yanık, “Programa başvurusu kabul edilen ancak Elektrik Tüketim Desteği (ETD) alamayan hanelere ETD sağlanmasına dair tüm çalışmalarımızı tamamladık. Bu doğrultuda 1-2 kişilik hanelere 75 kw karşılığı elektrik tüketim desteği 108 lira, 3 kişilik hanelere 100 kw karşılığı elektrik tüketim desteği 144 lira, 4 kişilik hanelere 125 kw karşılığı elektrik tüketim desteği 180 lira ve 5 ve üzeri nüfusa sahip hanelere 150 kw karşılığı elektrik tüketim desteği 216 lira sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.

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