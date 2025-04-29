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'Söylediklerim tahmin değil bilgi' diyen Şener Üşümezsoy şimdi de 3 ili deprem için uyardı

Türkiye'nin değişmeyen gündemi deprem... İstanbul'daki 6.2'lik sarsıntının ardından gözler bir kez daha uzmanlara çevrildi. Son depremi bilen isim olarak anılan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise yaptığı açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor. Marmara'da büyük deprem beklemediğini her fırsatta dile getiren Üşümezsoy depremle ilgili isim vererek 3 ili uyardı.

'Söylediklerim tahmin değil bilgi' diyen Şener Üşümezsoy şimdi de 3 ili deprem için uyardı
Ufuk Dağ

17 Ağustos, 6 Şubat, 23 Nisan ve daha nice depremler hafızalarımızdan silinmiyor. Yıllardır deprem bölgesi olan ülkemizde ise tartışmalar her gün giderek daha da artıyor. Son tartışma ise 23 Nisan'da İstanbul'da gerçekleşen 6.2'lik depremden sonra yaşandı. Akıllarda ise tek soru var. Daha büyük deprem olur mu? Uzmanların bile ikiye ayrıldığı konu her gün kendine medyada yer bulmaya devam ediyor. İstanbul depremini 20 gün önceden bilen Prof. Şener Üşümezsoy ise depremin olmayacağını savunanlardan. Sert ifadelerle her gün yeni demeçler veren Üşümezsoy son olarak depremle ilgili 3 ili uyardı.

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"TAHMİN DEĞİL BİLGİ"

A Haber'e konuşan Üşümezsoy Marmara'da büyük deprem beklemediğini bir kez daha vurguladı. Meslektaşlarını 'Araziye çıkmadan yorum yapıyorlar' diyerek eleştiren Üşümezsoy, 'Söylediklerim tahmin değil bilgi' ifadeleriyle başka deprem tehlikesi kalmadığını vurguladı.

Üşümezsoy'un açıklamalarından satır başları ise şu şekilde;

Marmara Denizi'nde bu son depremdi. Büyük deprem olmayacak' dedim, hemen 'Nereden çıkarıyorsun?' diye sordular. Ben Istıranca Dağları'nda bütün doktoramı yaptım Trakya'da, keza Kaz Dağları.

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"ÖNCE 8 DİYORLARDI ŞİMDİ 7'YE ÇEKTİLER"

Marmara Denizi'nin yapısını çok iyi biliyorum. Sismik kesitlerin hepsi benim masalarım üzerinde, evim onlarla kaplıydı. Marmara Denizi tabanını çok iyi biliyordum.

Marmara Denizi'nde büyük anlamda bu son depremdi. Niye? 1894'te Çınarcık çukurunun güneyindeki fay kırılmış. Onlara göre 1766'dan beri deprem olmamış Marmara'da, '250 yıl sonra Marmara yerle bir olacak' diyor.

Önce 8 diyorlardı sonra 7'ye çektiler. 250 yılda bir deprem savı olacak yanlış. 7.2 için 350 kilometre fay lazım. Doğu'ya doğru giden bir deprem yok.

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"TAHMİN DEĞİL BİLGİ"

Araziye çıkmadan yorum yapıyorlar. Söylediklerim tahmin değil, bilgi. Adalar fayında deprem göstergesi sıfır. Başka deprem tehlikesi kalmadı.

Büyükçekmece ile Yeşilköy arasında Avcılar gibi bir sırt var, o sırtın üzerinden yanıltıcı bir fay gösteriyorlardı. Fakat o fay yok. Öyle olunca yalnızca Kumburgaz-Büyükçekmece arasında bir 30 kilometrelik fay var, risk taşıyan fay bu. İşte kırılan ve stresi boşaltan yer burası.

Bakın bu Marmara 1912'de fay kırıldı. 1894'te Çınarcık kuyruğu kırıldı, o zaman Adalar fayı dediğimiz fay zaten ölü bir fay. Marmara'nın kuzey kenarında bir uçurum var, o uçurum da Kuzey Anadolu fayı.

Bu noktada bakın bu yıllar önce yapılmış diyorum, Adalar fayında bir risk yok. Marmara Denizi açılma tektoniğinden sonra gerilme sıkışma tektoniğine uğradı, o yüzden çalışıyor belki Marmara fayı ama belki 10 milyon evvel.

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Kimse Silivri fayı demezken ben konferanslarımda demiştim. Orada 5.7'lik depremde yaklaşık 50 kilometre fay kırıldı. Arkasından 6.2'de 100 200 kilometrelik fay kırıldı, geri kalan 10 kilometrelik fay uzunluğunda kırılarak 5.9'u tamamladı. Diyordum ki "Burada 6.2 kırıldı belki bir 6'lık da var" İşte o 6'lık sonradan oldu.

3 İLE DİKKAT ÇEKTİ

Tüm bu kitap bu depremi anlatmak için çıktı yazıldı, bu söylediğim yerde bu depremler gerçekleşti. Burada Marmara Adası'nın önünde, burası 1766'da kırıldı, 1912'de kırıldı ama şimdi kırılması lazım diyorsun, burada her sene 2 cm sürünerek akıyor burada deprem oluyor millet de deprem geliyor diyor. O aslında kırılmış bir fayın oluşturduğu deprem.

İzmir Karaburun-Kütahya'ya ve Tokat/Kazova'ya dikkat. İstanbul'a gelen bir deprem yok.

Hissenet
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deprem İstanbul Marmara şener üşümezsoy uyarı
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