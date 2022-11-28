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Sözleşmeli çalışanlar kadroya nasıl geçecek? 3+1 sistemi, 3 seneyi dolduranlar hemen kadroya geçecek mi?

28.11.2022 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözleşmeliye kadro çalışmasına dair Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yapılan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kadro bekleyen sözleşmeli personeli ilgilendiren açıklamanın detayları merak konusu oldu. Peki, Sözleşmeli çalışanlar kadroya nasıl geçecek? 3+1 sistemi, 3 seneyi dolduranlar hemen kadroya geçecek mi? İşte detaylar...

Sözleşmeli çalışanlar kadroya nasıl geçecek? 3+1 sistemi, 3 seneyi dolduranlar hemen kadroya geçecek mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeliye kadro hakkında yaptığı açıklamada, "Kamudaki sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin son halini Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü açıklayacak." ifadelerini kullanmıştı. Binlerce vatandaşın merakla beklediği Kabine Toplantısı sonrası açıklamalar pür dikkat takip edildi. Sözleşmeliye kadro bekleyen vatandaşlara müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. İşte sözleşmeliye kadro müjdesinin detayları...

SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN?

ugün yapılan kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kamudaki sözleşmeli personel) 3 yılı dolmuş sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir." sözlerine yer verdi.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL NE ZAMAN KADROYA GEÇECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlığının 2023 bütçesinin sunumunda sözleşmeli personelin kadroya geçiş çalışmasının bu ay tamamlanacağını belirtti.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADROYA NASIL GEÇECEK?

Sözleşmeli personle müjdeyi duyuran Erdoğan şu sözlere yer verdi;

"Mahalli idareler dahil sözleşmeli personelin kadroya geçişlerinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacak. 3 yılı dolmuş sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir.

(Kamudaki sözleşmeli personel) Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecek.

Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor."

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