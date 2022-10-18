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Sözleşmeli er alımı başvuru sonuçları açıklandı! Sözleşmeli er başvuru sonucu personel temin sorgulama ekranı

18.10.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözleşmeli er alımı başvuru sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. 2022/3 dönem sözleşmeli er alımı başvurularını yapan adaylar heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlardı. Konu ile ilgili yapılan açıklamanın ardından sonuçlar erişime açıldı ve eğitim tarihleri hakkında bilgi verildi. Peki, sözleşmeli er alımı başvuru sonuçları nereden sorgulanır?

Sözleşmeli er alımı başvuru sonuçları açıklandı! Sözleşmeli er başvuru sonucu personel temin sorgulama ekranı

Sözleşmeli er alımı başvuru sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Komutanlıkları 2022 yılı sözleşmeli er temini başvurusunu yapan adaylar sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyorlar. Millî Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Sözleşmeli Er Temini faaliyeti 25 Ekim-09 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sözleşmeli er alımı başvuru sonuçları ile ilgili açıklama yapıldı. Başvuru sonucunuzu e-devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra Tercihlerim menüsü altından öğrenebilirsiniz.
SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU SONUCU SORGULAMA-TIKLAYINIZ

İşte kurum tarafından yayımlanan duyuru:

  1. Millî Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Sözleşmeli Er Temini faaliyeti 25 Ekim-09 Aralık 2022 tarihleri arasında (celp ve planlama faaliyetleri nedeniyle 28 Ekim 2022, 03 Kasım 2022, 04 Kasım 2022, 08 Kasım 2022, 09 Kasım 2022, 01 Aralık 2022, 02 Aralık 2022, 06 Aralık 2022 ve 07 Aralık 2022 tarihleri hariç) MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı (Mamak/ANKARA) yerleşkesinde icra edilecektir.

sözleşmeli-er-başvuru

  1. Sosyal mesafenin korunması ve yoğunluk yaşanmaması açısından adayların belirtilen tarih ve saatte sınav yerinde bulunması önem arz etmektedir.
  2. Seçim aşaması faaliyetleri bir gün sürecektir.
  3. Seçim Aşamaları;

a. Evrak Kabul,

b. Fiziki Değerlendirme (Boy ve kilo oranlarının kontrolü),

c. Fiziki Yeterlilik Testi (mekik, şınav ve düz koşu (400 metre),

ç. Mülakat,

d. Hastane sevk aşamalarından oluşmaktadır.

  1. Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte (başvuru kılavuzunda belirtilen belgeler dışında belge talep edilmemektedir) sınav merkezinde hazır bulunacaklardır.
  2. Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken;

a. Bir adet dosyanın içinde takılı olarak başvuru kılavuzunda belirtilen belgeleri, sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne mürekkepli kalem ile T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı yazılmış olarak,

b. FYT sınavlarına katılmak için eşofman, şort ve spor ayakkabısı vb. malzemeleri (Mülakata spor kıyafeti ile girilebilecektir),

c. Tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) alacakları "Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu"nu, getireceklerdir.

  1. Sınav merkezine girişten itibaren yapılan tüm uyarılara uyarak belirli bir disiplin içinde hareket edilmesi, sosyal mesafenin korunması önem arz etmektedir.
  2. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecek olup başvuru şartlarını taşımayan/evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların temin süreci işlemleri hangi aşamasında olursa olsun iptal edilecektir.
  3. Sınav merkezleri önünde güvenlik formu, dosya, zarf, gibi malzemeleri ücret karşılığı satmaya çalışanlara itibar edilmemelidir.
  4. Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, büyük çanta/valiz, cep telefonu, cep telefonu için taşınabilir şarj ünitesi, harici bellek vb. eşyalar ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir.
  5. Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.
  6. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.
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