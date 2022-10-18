Sözleşmeli er alımı başvuru sonuçları açıklandı! Sözleşmeli er başvuru sonucu personel temin sorgulama ekranı

Sözleşmeli er alımı başvuru sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Komutanlıkları 2022 yılı sözleşmeli er temini başvurusunu yapan adaylar sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyorlar. Millî Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Sözleşmeli Er Temini faaliyeti 25 Ekim-09 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sözleşmeli er alımı başvuru sonuçları ile ilgili açıklama yapıldı. Başvuru sonucunuzu e-devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra Tercihlerim menüsü altından öğrenebilirsiniz.

SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU SONUCU SORGULAMA-TIKLAYINIZ



İşte kurum tarafından yayımlanan duyuru:

Millî Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Sözleşmeli Er Temini faaliyeti 25 Ekim-09 Aralık 2022 tarihleri arasında (celp ve planlama faaliyetleri nedeniyle 28 Ekim 2022, 03 Kasım 2022, 04 Kasım 2022, 08 Kasım 2022, 09 Kasım 2022, 01 Aralık 2022, 02 Aralık 2022, 06 Aralık 2022 ve 07 Aralık 2022 tarihleri hariç) MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı (Mamak/ANKARA) yerleşkesinde icra edilecektir.

Sosyal mesafenin korunması ve yoğunluk yaşanmaması açısından adayların belirtilen tarih ve saatte sınav yerinde bulunması önem arz etmektedir. Seçim aşaması faaliyetleri bir gün sürecektir. Seçim Aşamaları;

a. Evrak Kabul,

b. Fiziki Değerlendirme (Boy ve kilo oranlarının kontrolü),

c. Fiziki Yeterlilik Testi (mekik, şınav ve düz koşu (400 metre),

ç. Mülakat,

d. Hastane sevk aşamalarından oluşmaktadır.

Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte (başvuru kılavuzunda belirtilen belgeler dışında belge talep edilmemektedir) sınav merkezinde hazır bulunacaklardır. Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken;

a. Bir adet dosyanın içinde takılı olarak başvuru kılavuzunda belirtilen belgeleri, sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne mürekkepli kalem ile T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı yazılmış olarak,

b. FYT sınavlarına katılmak için eşofman, şort ve spor ayakkabısı vb. malzemeleri (Mülakata spor kıyafeti ile girilebilecektir),

c. Tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) alacakları "Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu"nu, getireceklerdir.