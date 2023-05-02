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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİH EKRANI: 45 bin öğretmen ataması başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? Kontenjanlar ve branş dağılımı

02.05.2023 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih ekranı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklama sonrası merak konusu oldu. Tercihler için süreç 6 Mayıs'a kadar devam edecek. MEB tarafından yayımlanan yazılı açıklamada kadro, branş dağılımı, kontenjanlar, başvuru ve sonuç tarihi gibi bilgilere de yer verildi. Peki, e-Devlet MEB ile 45 bin sözleşmeli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? Öğretmen atama başvuru şartları nelerdir?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİH EKRANI: 45 bin öğretmen ataması başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? Kontenjanlar ve branş dağılımı

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri bugün itibarıyla başlıyor. MEB tarafından 3 bin 269 okul öncesi öğretmeni, 7 bin 878 sınıf öğretmeni, 3 bin 604 rehberlik, 2 bin 604 ilkokul matematik öğretmeni ve 2 bin 604 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni atanacak. e-Devlet MEB ile 45 bin sözleşmeli öğretmen atama tercih başvurusunun nasıl yapılacağı merak konusu oldu. İşte, öğretmen atama tercih başvurusu ile ilgili detaylar...

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ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH TARİHLERİ

Öğretmen ataması tecih tarihleri 2 Mayıs itibarıyla başlıyor.

Tercih süreci 6 Mayıs tarihinde sona erecek.

Başvurular e-devlet öğretmen atama tercih ekranından yapılacak.

45 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

45 bin öğretmen ataması tercih sonuçları ile ilgili Bakan özer tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"45 bin öğretmen atamasına çıktık, Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Aslında bu 45 bin öğretmen ataması son 20 yılın tek seferdeki en yüksek ataması. İnşallah, 8 Mayıs itibaarıyla bu atamaları gerçekleştireceğiz ve yüzde 50'sinin üzerinde öğretmeni bu on ilimizdeki restorasyon çalışmalarına destek olmak için görevlendireceğiz. Yani ağırlığı deprem bölgesine vereceğiz."

45 bin öğretmen ataması tercih sonuçları 8 Mayıs günü adayların erişimine açılacak.

ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJANLARI VE BRANŞ DAĞILIMI

45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı

2023 MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerininİlanı 04/04/2023

Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/2023

Atama Tercihlerinin Alınması 02-06/05/2023,

Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023,

Göreve Başlama 01/09/2023 tarihinden itibaren.

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