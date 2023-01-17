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SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO SON DAKİKA: Sözleşmeli personele kadro geldi mi, ne zaman yürürlüğe girecek? Kanun teklifi Meclis'te kabul edildi!

17.01.2023 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözleşmeli personele kadro ile ilgili son dakika gelişmeleri konuya ilişkin kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmesinin arından vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yeni düzenleme ile devlet kurumlarında çalışan 458 bin 615 sözleşmeli memur kadrosuna geçebilecek. Peki, Sözleşmeli personele kadro geldi mi, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte 17 Ocak 2023 Salı günü itibariyle sözleşmeli personele kadroda son durum...

SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO SON DAKİKA: Sözleşmeli personele kadro geldi mi, ne zaman yürürlüğe girecek? Kanun teklifi Meclis'te kabul edildi!

Sözleşmeli personele kadro verilmesini içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi. 458 bin 615 kişi teklifin yasalaşması ile birlikte kadroya geçme hakkı kazanacak. Birçok kişi arama motorlarında konuya dair araştırma yapmaya devam ediyor. İşte 17 Ocak 2023 Salı günü sözleşmeli personele kadroda son durum...

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SÖZLEŞMELİYE KADRO GELDİ Mİ?

Sözleşmeli personele kadro düzenlemesi ile 28 Kasım 2022 tarihinden önce kamuda sözleşmeli olarak çalışmaya başlayan personele kadro verilmesinin yolu açılacak.

Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini içeren Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Yeni düzenlemeyle 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli personel kapsamında çalışanlar memur kadrosuna geçebilecek.

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SÖZLEŞMELİYE KADRO KİMLERİ KAPSIYOR?

Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinden 28 Kasım 2022'den sözleşmeli olarak göreve başlayanlar, herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan doğrudan doğruya bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçecek.

Çalışanlar, memur kadrosuna geçtikten sonra bir yıl süreyle aynı kadroda aynı görevde çalıştıktan sonra tayin, atama gibi hakları elde etmiş olacaklar. Bunlar memuriyet ile ilgili tüm haklara sahip olacak.

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4B'li personel, mahalli idareler personeli, teşkilat kanunlarına dayanılarak çalışan sözleşmeli personel, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, vekil imam hatip ve müezzin kayyımlar ile vekil, ebe ve hemşireler düzenlemenin kapsamına alındı.

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SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRODA KAPSAM DIŞI OLANLAR

Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, KİT personeli, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacak.

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SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO VERİLMESİNİ İÇEREN KANUN TEKLİFİ MECLİS'TE KABUL EDİLDİ

Sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Sözleşmeli personele kadroya yönelik çalışmaya göre 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli personel kapsamında çalışanlar memur kadrosuna geçebilecek.

Kadroya geçmek isteyen sözleşmeli çalışanlar, kanun yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde başvuruda bulunabilecek.

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sözleşmeli personele kadro

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