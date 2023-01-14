FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Sözleşmeli personele kadro TBMM'den geçti mi, kimleri kapsıyor? 14 Ocak 2023 sözleşmeli personele kadroda son durum!

Sözleşmeli personele kadro TBMM'den geçti mi, kimleri kapsıyor? 14 Ocak 2023 sözleşmeli personele kadroda son durum!

14.01.2023 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözleşmeli personele kadro ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Sözleşmeli personele kadro TBMM'den geçti mi, sorusu yanıt buldu. Yasa teklifi TBMM’ye sunuldu. 458 bin 615 kişi teklifin yasalaşması ile birlikte kadroya geçme hakkı kazanacak. Peki, sözleşmeli personele kadro kimleri kapsıyor? İşte konuya ilişkin detaylar...

Sözleşmeli personele kadro TBMM'den geçti mi, kimleri kapsıyor? 14 Ocak 2023 sözleşmeli personele kadroda son durum!

Sözleşmeli personele kadro düzenlemesi TBMM'ye sunuldu. Heyecanla kadro bekleyenler son dakika açıklamalarını yakından takip ediyorlar. Konuya ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, Sözleşmeli personele kadro ile kimler kadroya geçebilecek? İşte 14 Ocak 2023 Cumartesi günü sözleşmeli personele kadroda son durum...

j1

SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Sözleşmeli personele kadro düzenlemesi Meclis'e sunuldu.

28 Kasım 2022 tarihinden önce kamuda sözleşmeli olarak çalışan personele kadro verilmesinin yolunu açan yasa teklifinin önümüzdeki hafta yasalaşması bekleniyor.

Sözleşmeli personele kadro düzenlemesine ilişkin teklifin yasalaşması ile birlikte 458 bin 615 kişinin kadroya geçme hakkı kazanacağı kaydedildi.

j2

SÖZLEŞMELİYE KADRO KİMLERİ KAPSIYOR?

Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinden 28 Kasım 2022'den sözleşmeli olarak göreve başlayanlar, herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan doğrudan doğruya bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçecek.

Çalışanlar, memur kadrosuna geçtikten sonra bir yıl süreyle aynı kadroda aynı görevde çalıştıktan sonra tayin, atama gibi hakları elde etmiş olacaklar. Bunlar memuriyet ile ilgili tüm haklara sahip olacak.

j3

4B'li personel, mahalli idareler personeli, teşkilat kanunlarına dayanılarak çalışan sözleşmeli personel, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, vekil imam hatip ve müezzin kayyımlar ile vekil, ebe ve hemşireler düzenlemenin kapsamına alındı.

j4

SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRODA KAPSAM DIŞI OLANLAR

Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, KİT personeli, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacak.

j5

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Fiyatlar normal' Mandalina 80, dut 200, muz 90 TL... Görenler şaşkın'Fiyatlar normal' Mandalina 80, dut 200, muz 90 TL... Görenler şaşkın
Sözleşmelilere kadro teklifi Meclis'te! Sözleşmelilere kadro teklifi Meclis'te!
Memurun zamlı maaşı 15 Ocak'a yetişmedi: 2 parça halinde...Memurun zamlı maaşı 15 Ocak'a yetişmedi: 2 parça halinde...
Anahtar Kelimeler:
sözleşmeliye kadro sözleşmeliye kadro son dakika

En Çok Okunan Haberler

Ele geçirdiklerini açıklamışlardı! Gece saatlerinde duyurdu: En kalabalık kuvvetlerini...

Ele geçirdiklerini açıklamışlardı! Gece saatlerinde duyurdu: En kalabalık kuvvetlerini...

EYT SON DAKİKA: EYT hesabı yapanlar dikkat! İlk maaşlar ne zaman yatacak? Bakan Bilgin tek tek açıkladı

EYT SON DAKİKA: EYT hesabı yapanlar dikkat! İlk maaşlar ne zaman yatacak? Bakan Bilgin tek tek açıkladı

Galatasaray maçında Volkan Demirel'e büyük tepki var!

Galatasaray maçında Volkan Demirel'e büyük tepki var!

Emekli maaşları arttı şimdi gözler Bayram ikramiyesinde!

Emekli maaşları arttı şimdi gözler Bayram ikramiyesinde!

Kiralarla yarışır hale geldi! Vatandaşlar isyanda: '1 ay içinde...'

Kiralarla yarışır hale geldi! Vatandaşlar isyanda: '1 ay içinde...'

Sözleşmeli personelin beklediği haber geldi! Şartlar belli oldu

Sözleşmeli personelin beklediği haber geldi! Şartlar belli oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.