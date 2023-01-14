Sözleşmeli personele kadro TBMM'den geçti mi, kimleri kapsıyor? 14 Ocak 2023 sözleşmeli personele kadroda son durum!

Sözleşmeli personele kadro düzenlemesi TBMM'ye sunuldu. Heyecanla kadro bekleyenler son dakika açıklamalarını yakından takip ediyorlar. Konuya ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, Sözleşmeli personele kadro ile kimler kadroya geçebilecek? İşte 14 Ocak 2023 Cumartesi günü sözleşmeli personele kadroda son durum...

SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Sözleşmeli personele kadro düzenlemesi Meclis'e sunuldu.

28 Kasım 2022 tarihinden önce kamuda sözleşmeli olarak çalışan personele kadro verilmesinin yolunu açan yasa teklifinin önümüzdeki hafta yasalaşması bekleniyor.

Sözleşmeli personele kadro düzenlemesine ilişkin teklifin yasalaşması ile birlikte 458 bin 615 kişinin kadroya geçme hakkı kazanacağı kaydedildi.

SÖZLEŞMELİYE KADRO KİMLERİ KAPSIYOR?

Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinden 28 Kasım 2022'den sözleşmeli olarak göreve başlayanlar, herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan doğrudan doğruya bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçecek.

Çalışanlar, memur kadrosuna geçtikten sonra bir yıl süreyle aynı kadroda aynı görevde çalıştıktan sonra tayin, atama gibi hakları elde etmiş olacaklar. Bunlar memuriyet ile ilgili tüm haklara sahip olacak.

4B'li personel, mahalli idareler personeli, teşkilat kanunlarına dayanılarak çalışan sözleşmeli personel, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, vekil imam hatip ve müezzin kayyımlar ile vekil, ebe ve hemşireler düzenlemenin kapsamına alındı.

SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRODA KAPSAM DIŞI OLANLAR

Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, KİT personeli, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacak.



