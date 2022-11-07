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Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak? Sözleşmeliye kadro açıklaması için Kabine toplantısı sonrası gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

07.11.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, sorusunun yanıtı merak konusu olurken bugün (7 Kasım 2022 Pazartesi) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine toplantısı sonrası yapılacak açıklama şimdiden merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki çalışmalar araştırılıyor. Peki, sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, son durum ne, kimleri kapsayacak. İşte Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleşmeliye kadro konusunda açıklaması yapması bekleniyor.

Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak? Sözleşmeliye kadro açıklaması için Kabine toplantısı sonrası gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Sözleşmeli çalışanlara kadro ile ilgili ayrıntılar belli oluyor. Son toplantı ile birlikte taslağının ortaya çıkması öngörülenen sözleşmelinin kadroya geçişi ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vedat Bilgin'in açıklamasının dışında bugünkü Kabine Toplantısının etkili olacağı düşünülüyor. Peki, sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak? İşte sözleşmeliye kadroda son durum...

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SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN VERİLECEK?

Sözleşmeliye kadro konusunda açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ""Düzenleme ile ilgili bu hafta son bir toplantı yapacağız. Çalışmamız son şeklini alacak. Kapsamda sadece 4B'liler olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Sözleşmeli çalışanlara kadro Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısında ele alınacak.

Kabine toplantısı sonrası konuya ilişkin açıklama yapıldığında hbaerimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

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Öte yandan yaklaşık 7 milyon asgari ücretli, 4 milyon civarında EYT'li, 120 bin taşeron işçi, 50 bin geçici işçi ile milyonlarca emeklinin gözü, kasım ve aralıkta yapılacak düzenlemelerde.

BAKAN BİLGİN'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA: "TÜM HAKLARI ALACAKLAR, KADRO TAHSİS EDECEĞİZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamuda özel durumlar dışındaki tüm sözleşme türlerini tek tipe indireceklerini ifade etmişti.

Bakan Bilgin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Kamu görevlilerinin tüm haklarını onlara vereceğiz ve kadro tahsis edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Sözleşmeliye kadro konusu bugün (7 Kasım 2022 Pazartesi) Kabine toplantısında ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrası açıklamalarda bulunacak.

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