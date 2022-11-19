Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? Sözleşmeliye kadro düzenlemesi TBMM'ye geliyor!

Sözleşmeli personele ne zaman kadro verileceği merak konusu olurken birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapmaya devam ediyor. 550 binin üzerinde sözleşmeli personelin kadroya dahil edilmesine yönelik düzenleme TBMM'ye sunulacak. Sözleşmeli personellerin heyecanla beklediği kadro açıklaması bir süre önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapıldı. İşte sözleşmeliye kadro düzenlemesinde son durum ve ayrıntılar...

SÖZLEŞMELİYEKADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz.’ dedi.

SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO DÜZENLEMESİNE YÖNELİK DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR

Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmelilere kadro konusunda kamu kuruluşlarıyla görüşmelerin devam ettiğini, görüşülen bir iki konu daha olduğunu söyledi.

Bazı kamu kuruluşlarının taleplerinin olduğunu kaydeden Bilgin, "Onları ele alıp, onların durumunu inceliyoruz. Sözleşmeliler kapsamında biliyorsunuz 500 bin civarında kişi yer almaktadır" dedi.

Bilgin, taşeron konusunda ise "Şu anda üzerinde yoğunlaştığımız konu sözleşmeli çalışanlar konusudur. Sözleşmelilerle ilgili talepleri değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

