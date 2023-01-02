FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SÖZLEŞMELİYE KADRO ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi? 500 bin sözleşmeliye kadro geliyor!

SÖZLEŞMELİYE KADRO ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi? 500 bin sözleşmeliye kadro geliyor!

02.01.2023 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözleşmeli personele kadronun ne zaman yürürlüğe gireceği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası yakından takip ediliyor. 500 bin sözleşmeliye kadro geliyor. Yarın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ele alınacak öncelikli konulardan biri de sözleşmeli personelin kadroya alınması olacak. Peki, sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak? Sözleşmeliye kadro şartları neler?

SÖZLEŞMELİYE KADRO ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi? 500 bin sözleşmeliye kadro geliyor!

Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi yarın (3 Ocak 2023 Salı) yasama faaliyetlerine başlıyor. Meclis'in öncelikli gündem konularından biri de kamu kurumlarında çalışan sözleşmeli personelleri ilgilendiriyor. İşte, 2 Ocak 2023 Pazartesi günü itibariyle sözleşmeliye kadroda son durum...

Sözleşmeliye kadro

SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sözleşmeliye kadro çalışmaları devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırladığı taslak metin tamamlandıktan sonra teklif haline getirilecek.

Sözleşmeliye kadro

SÖZLEŞMELİYE KADRO ŞARTLARI NELER?

Sözleşmeliye kadro çalışmaları sonucunda kamu kurumlarında çalışan çok sayıda sözleşmeli personelin kadroya alınması bekleniyor.

Sözleşmeliye kadro kimlere verilecek

SÖZLEŞMELİYE KADRO KİMLERİ KAPSIYOR?

Sözleşmeliye kadro çalışması sonucunda 4-B kapsamında görev yapan 197 bin personel süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek.

Sözleşmeli olarak çalışan öğretmenler de dahil olamk üzere; sağlık çalışanları ve din görevlileri süre aranmaksızın doğrudan kadroya alınacak.

KADROYA GEÇMEK İSTEMEYENLER NE OLACAK?

Sözleşmeli olarak çalışmak isteyenler yani kadroya geçmeyi düşünmeyen kişilerin hakları görev bitene kadar korunacak.

Öte yandan 4 seneden az çalışan kişiler de bu süreyi doldurduklarında nakillerini gerçekleştirebilecekler.

'20 bin sözleşmeli personel alacağız'

SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO DÜZENLEMESİNDE SONA GELİNDİ

Çalışmalarda sona gelindi. Şimdi gözler AK Parti’nin Meclis grubuna çevrildi.

Sözleşmeliye kadro düzenlemesinin son hale gelmesiyle yürürlüğe girmesi bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vergi affı mı geliyor? Uzman isimden ses getirecek iddiaVergi affı mı geliyor? Uzman isimden ses getirecek iddia
MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2023 tam liste açıklandı! 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları bilet sorgulama! İşte kazanan numaralarMİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2023 tam liste açıklandı! 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları bilet sorgulama! İşte kazanan numaralar
Anahtar Kelimeler:
sözleşmeliye kadro sözleşmeliye kadro son dakika

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Yüzde 50 zam...

Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Yüzde 50 zam...

Sıfır ve ikinci el araba için zam mesaisi! Bugün öğlene kadar yüzde 4 zam geliyor

Sıfır ve ikinci el araba için zam mesaisi! Bugün öğlene kadar yüzde 4 zam geliyor

Canlı yayında açıkladı! Taciz ve gözaltı...

Canlı yayında açıkladı! Taciz ve gözaltı...

Ebrar'ın çılgın yılbaşı partisi! Sosyal medya bunu konuşuyor

Ebrar'ın çılgın yılbaşı partisi! Sosyal medya bunu konuşuyor

EYT'de maaş hesabı! Milyonlar 23-25 Mart tarihine kilitlendi...

EYT'de maaş hesabı! Milyonlar 23-25 Mart tarihine kilitlendi...

Flaş karar! 1000 üründe fiyatları sabitledi

Flaş karar! 1000 üründe fiyatları sabitledi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yılın son günü kendinize airfryer hediye etmeye ne dersiniz? "İyi ki aldım." diyeceksiniz!

Yılın son günü kendinize airfryer hediye etmeye ne dersiniz? "İyi ki aldım." diyeceksiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.