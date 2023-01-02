SÖZLEŞMELİYE KADRO ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi? 500 bin sözleşmeliye kadro geliyor!

Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi yarın (3 Ocak 2023 Salı) yasama faaliyetlerine başlıyor. Meclis'in öncelikli gündem konularından biri de kamu kurumlarında çalışan sözleşmeli personelleri ilgilendiriyor. İşte, 2 Ocak 2023 Pazartesi günü itibariyle sözleşmeliye kadroda son durum...

SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sözleşmeliye kadro çalışmaları devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırladığı taslak metin tamamlandıktan sonra teklif haline getirilecek.

SÖZLEŞMELİYE KADRO ŞARTLARI NELER?

Sözleşmeliye kadro çalışmaları sonucunda kamu kurumlarında çalışan çok sayıda sözleşmeli personelin kadroya alınması bekleniyor.

SÖZLEŞMELİYE KADRO KİMLERİ KAPSIYOR?

Sözleşmeliye kadro çalışması sonucunda 4-B kapsamında görev yapan 197 bin personel süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek.

Sözleşmeli olarak çalışan öğretmenler de dahil olamk üzere; sağlık çalışanları ve din görevlileri süre aranmaksızın doğrudan kadroya alınacak.

KADROYA GEÇMEK İSTEMEYENLER NE OLACAK?

Sözleşmeli olarak çalışmak isteyenler yani kadroya geçmeyi düşünmeyen kişilerin hakları görev bitene kadar korunacak.

Öte yandan 4 seneden az çalışan kişiler de bu süreyi doldurduklarında nakillerini gerçekleştirebilecekler.

SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO DÜZENLEMESİNDE SONA GELİNDİ

Çalışmalarda sona gelindi. Şimdi gözler AK Parti’nin Meclis grubuna çevrildi.

Sözleşmeliye kadro düzenlemesinin son hale gelmesiyle yürürlüğe girmesi bekleniyor.

