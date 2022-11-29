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Sözleşmeliye kadro ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Sözleşmeliye kadro geçişi için 3+1 formülü

29.11.2022 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözleşmeliye kadro çalışmasında son durum geçtiğimiz gün Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Erdoğan, devlet kurumlarında çalışan sözleşmeli personel statüsünün yeniden belirlendiğini ifade etti. Erdoğan'ın açıklaması sonrası 3+1 formülü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, sözleşmeliye kadro ne zaman verilecek? Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor?

Sözleşmeliye kadro ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Sözleşmeliye kadro geçişi için 3+1 formülü

Sözleşmeliye kadro çalışmasında son durum merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Devlet kurumlarındaki sözleşmeli personelin statüsünün tekrar belirlendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 seneyi dolduran sözleşmelilerin hemen aday memurluğa geçiş yapabileceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan sözleşmeliye kadro açıklamasının detayları merak konusu oldu. İşte sözleşmeliye kadroda son durum...

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SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN VERİLECEK?

Sözleşmeliye kadro çalışmalarına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında; bahsi geçen personellerin 3 yıl bu statüde çalışmış olması gerektiğini belirtti ve 1 yıl da aday memurluk süresi olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecektir." ifadesini kullandı.

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SÖZLEŞMELİYE KADRO KİMLERİ KAPSIYOR?

Erdoğan açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Halihazırda 3 yılı dolmuş olan sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir. Henüz bu süreyi doldurmamış olanlar ise 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edeceklerdir. Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi ise süreleri de dolmuş olacağı için doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecektir. Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor."

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Yapılan açıklamaya göre; kadro kapsamı dışında kalanlar sözleşmeli askeri personel, sözleşmeli akademik personel, sözleşmeli KİT personeli, sözleşmeli sanatçı, sözleşmeli Meclis danışmanı, sözleşmeli sağlık yöneticisi ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanlarıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Sözleşmeliden kadroya geçmek istemeyen personelin hakları görev süreleri sona erene kadar şahsa bağlı şekilde devam edecek, sonra kadroları kendiliğinden ilga olacaktır." ifadelerini kullandı.

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